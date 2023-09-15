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從《諸胡列國史論》深入暸解漢魏式政治組織

劉學銚：歷朝歷代對國內主體民族（漢人及已融入漢人之諸胡族）採傳統之制度統理，對邊疆諸胡族另立機構以統理之，此種雙軌政治制度沿續至今。

By 台灣英文新聞－編輯
2023/09/15 11:56
從《諸胡列國史論》深入暸解漢魏式政治組織

(來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年夏天，台灣學者劉學銚出版的新書《諸胡列國史論》，將從鮮卑族檀石槐起，到匈奴族赫連夏滅亡止，敘述其間諸胡族所建之政權，並探討中國西北地區草原各游牧民族(漁獵民族)之紀年方式，帶領讀者深入暸解北亞民族的歷史與文化。

劉學銚在書中寫道，中國歷史源遠流長，中國民族蘊含多元，凡在中國大地生存活動之各民族均為構成中國之民族，但以往史冊由於執筆者均為漢人，在立場上往往輕視甚至歧視非漢人各民族……，華夏或漢人固然占有重要地位，但各胡族在國史中之地位，也不容小覷。

劉學銚指出，以往所謂「五胡十六國」，事實上不止匈奴、羯、鮮卑、氐、羌五種，另有盧水胡、稽胡、柔然、高車等胡族，所建之政權也不止十六國；至於所謂「五胡亂華」一詞，尤屬不當，蓋古往今來從無一個律法規定中國大地只能由華夏（或漢人）之族命王稱帝，如有胡族建元立號，則稱之為「亂華」，這是何其不當的詞彙，而且充滿大漢族沙文主義思維，因此本書稱之為「諸胡列國」較為適宜。

在書末，劉學銚特別針對中國西北地區草原各游牧民族(漁獵民族)的紀年方式，著墨不少，希望透過不同視角，帶領讀者貼近邊疆少數民族的生活。

文章節錄：

在兩、三千年前，生活於大興安嶺北段西側之東胡系各民族，對馴鹿可說是「飲其乳、食其肉、衣其皮、役其力」36，由是此一東胡系民族，遂視馴鹿為祥瑞或神獸，並自稱鮮卑。關於「鮮卑」、「鮮卑郭洛帶」之音義，已解說如上，至於《三國志》、《後漢書》、《魏書》所稱別依鮮卑山或大鮮卑山，究在何處，以及究竟是以人名山、或以山名人，更有加以探討之必要，既往史傳幾乎都認為是以山名人，但如細查史傳，似乎並非如此，按匈奴冒頓單于擊破東部落聯盟事在楚漢相爭之時，約為西元前二百年，但早在戰國晚期楚國屈原之《楚辭》中已見「鮮卑」之名，而且是指人而非山，顯然鮮卑人之得名，並非因藏匿於鮮卑山而得名，也即非因山名人，實係因先有鮮卑人而後始有鮮卑山之名，可說是因人名山，近人童書業氏於其所著《中國疆域沿革》(台北開明書局於1957年出版) 一書中明白指出：「鮮卑乃其大名，非種族以山名，實以種族名山也。」

童書業認為「實以種族名山」，的是卓見，蓋先有鮮卑人之名，而後以其所聚居之山脈，遂以人名之；按山脈原無名稱，其名稱乃是由人所給予，因此以人名山較符史實。

大興安嶺，山雖不甚高，但自東北向西南綿延八百多公里，其西側河流縱橫，形成廣袤無垠之大草原，農牧兼宜，但在兩、三千年前，無論鮮卑或烏桓尚未具備農耕技術，而秦漢之人（也即漢人）為數並不太多，黃河、長江流域，已足夠供其生活所需，因此無人向今東北地區開墾謀生，因此鮮卑或烏桓人未能從漢人習得農耕技術，只能從事游牧或畜牧生機，游牧生機乃逐水草而牧，居無定處，往往對所到之處，見有大山而又富有牲畜者，為示不忘本，遂稱之為祥瑞之山，也即鮮卑山，此所以上文提到柳城東南有鮮卑、今內蒙古自治區科爾沁右翼中旗有鮮卑山、呼倫貝爾城南輝河西北有錫伯山（錫伯即鮮卑之另一音譯）、棘城之東有鮮卑山、遼西之西北有鮮卑、營州有鮮卑山，其至甘肅、青海之間也有鮮卑山，而上述諸地，都為鮮卑族遷徙聚居之地，因此處處有鮮卑山，也就不足為奇。(文章未完)

歡迎有興趣的民眾來電洽詢、下單購買，電話02-2351-7666分機240。
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