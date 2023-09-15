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蘋果iPhone 12傳電磁波超標 法國禁售比利時啟動調查

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/15 11:11
蘋果iPhone 12手機（圖／路透社Stephane Mahe）

蘋果iPhone 12手機（圖／路透社Stephane Mahe）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）蘋果公司（Apple）2020年推出的手機iPhone 12，傳出電磁輻射量超標，遭法國禁售，比利時已展開調查，而其他歐洲國家會否跟進禁令，引發關注。

路透社報導，法國國家頻譜管理局（Agence Nationale des Frequences，ANFR）抽檢市售手機，發現iPhone 12電磁波太強，12日下令停止販售，要求蘋果解決，否則將在法國下達產品召回令。

依歐盟標準，手持手機、或手機放在口袋中所釋出的輻射量，不得超過電磁波能量比吸收率（Specific Absorption Rate，SAR值）每公斤4瓦（watt），而iPhone 12的檢出結果是5.74瓦。

國際非游離輻射防護委員會（International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection，ICNIRP）指出，超標並不代表對健康有害。世衛（WHO）等國際健康組織也曾表示，目前並無確切證據顯示手機電磁波有健康疑慮，仍需更多研究。

蘋果駁斥法國監管單位說法，指iPhone 12經由多個國際單位檢驗合格，符合全球輻射標準。

歐盟13日接獲法國通報後，請成員國於3個月內提出意見，目前不會有任何禁售舉措。比利時14日表示，會調查iPhone 12的輻射量問題，之後擴大檢視所有品牌手機。德國將視法國是否有進一步行動而定，荷蘭要求蘋果提出解釋，其他EU國家如義大利、葡萄牙、英國目前多採觀望態度。

蘋果並未透露手機銷售數字，但有報告指，其2022年在歐洲售出5,000萬支iPhone，去年在歐洲的整體營收就達950億美元，成了美洲以外的第二大市場。分析師Tom Forte指出，蘋果最近才推出iPhone 15，iPhone 12已是舊款，此事不會有太大衝擊，反倒是中國傳出禁用iPhone，加上歐洲祭出新的資料處理法規，較可能帶來衝擊。
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