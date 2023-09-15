【利比亞洪災究責】宵禁惹禍還是民眾不願撤退？內戰導致大壩海外承包商遲未歸？

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）利比亞遭遇致命洪災，當地政要已要求檢察總長對這場災難性洪災展開緊急調查，包括對於地方官員在暴風丹尼爾襲擊當晚實施宵禁的指控。

利比亞紅新月會（Libyan Red Crescent）稱，死亡人數已逾1.1萬，仍有2萬人失蹤，這是迄今為止官方估計的最高數字。該組織還表示，近2000具遺體被沖入海中。

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利比亞死亡人數恐上看2萬 海巡撈屍、百屍同穴 、仍有城鎮苦待救援

東部港口城市德納（Derna）兩座大壩潰堤、受創慘重，市長蓋蒂（Abdulmenam al-Ghaithi）先前坦言，該地死亡人數估計上看2萬人，目前已確認至少有5500人喪生。

利比亞當前由東西政府分別控制，檢察總長蘇爾（Al-Siddiq Al-Sour）是為數不多權力遍及全國的官員之一。東政府的總統委員會主席門菲（Mohamed al-Menfi）、西政府臨時總理達拜巴（Abdel Hamid Dabaiba）都要求對洪災進行調查。門菲希望透過調查，對所有因棄權或瀆職而導致城市水壩坍塌者究責。

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關於德納市兩座大壩坍塌警告是否被無視、在2011年內戰後未能找到新的承包商維護大壩，以及警方、安全部門在洪水當晚發出的應對指示是否適當，都在激起民憤。

土耳其承包商Arsel曾於2007年承攬大壩工程，但因2011年該國內戰撤離，至今未回歸。2003年為大壩維修預留的3900萬利比亞第納爾（約新台幣2.5億元），後來一部分被水資源部收回。據達拜巴與該部會面時了解到，Arsel離開利比亞後，工程機器被盜，建築工地也荒廢。

當地居民指責，利比亞國民軍（Libyan National Army）安全局的官員可能試圖掩蓋，丹尼爾來襲當日官員在電視上指示民眾留在家中接受宵禁而非撤離的事實。

然而，駐德國的利比亞問題專家拉奎爾表示（Wolfram Lacquer），顯然當地警方在風暴來臨之際與市長進行了會面，然後透過貨車向全城宣導可能受影響的區域需撤退的消息，但被不情願地民眾忽視。

拉奎爾也指出，自2011年後，距離德納市最近的大壩似乎沒有進行任何維修，已撥付的預算資金也沒使用。而許多海外承包商之所以在2011年沒有返回利比亞，是因為正在尋求賠償，或認為當地並不安全。

拉奎爾表示，先在已經看到敵對的東西政府花費大量精力形塑公眾看法，包括誰在響應、提供援助，例如門菲要求對大壩坍塌原因進行調查，來掩蓋任何阻礙援助抵達德納的證據。

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