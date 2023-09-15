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高層惡鬥持續？中國國防部長李尚福久未露面 美國：正遭北京調查

外交部長秦剛、火箭軍司令、國防部長李尚福。下一個會是誰呢？

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By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/15 09:54
中國國防部長李尚福（圖／俄國國防部提供路透社）

中國國防部長李尚福（圖／俄國國防部提供路透社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國國防部長李尚福已兩個多禮拜未露面，加入了一連串「被消失」的高官行列，顯示北京當局的整肅動作可能還沒完。美國政府懷疑，李尚福恐怕正遭調查。

路透社金融時報報導，李尚福最後一次出席公開活動，是8月29日在北京一場非洲國家安全論壇上進行演說。在那之前，他曾赴俄國與白俄羅斯參加高層會議。

李原定9月7日出席越南與中國的防務合作會議，卻臨時以「健康因素」缺席，會議亦遭推遲。前外交部長秦剛7月被解職前，也是以健康原因神隱多時，當時謠言滿天飛，甚至扯上間諜案。再加上這幾個月來被拔官的火箭軍（掌管核武）司令李玉超、副司令劉光斌等人，不免令人懷疑，李是否也捲入了貪腐案。

金融時報引述消息人士說法，美國官員研判，李尚福已遭解職，但並未透露其遭到調查的原因。美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）8日在X（推特）平台嘲諷，習近平領導班子有如英國推理小說《一個都不留》（And Then There Were None），外長秦剛、火箭軍司令接連消失，現在換防長李尚福兩週沒露面。誰會贏得這場失業比賽呢？是中國青年還是習班底？他15日再質問，難道李已被軟禁了？

今年65歲的李尚福，2016年獲任命為新成立的解放軍戰略支援部隊副司令， 2017年任中央軍委裝備發展部部長，今年3月出任國防部長。2018年，李尚福因主導中國向俄羅斯軍事採購案，遭美國制裁。

他接任防長位子時，外界就十分好奇，美國要如何與被自己制裁的中國國防部長交流？中方數月以來也多次呼籲美方解除制裁，以利雙方軍事會談。今年6月的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）有意與李尚福商談，但二人除了開幕餐會中握了手，並無單獨會晤機會。

今年7月，中國軍方採購單位罕見昭告，要調查以往的標案過程，時間追溯至2017年，要求公眾通報不法情事。李尚福與秦剛是五名國務委員之一，身分較一般部長來得高，若反貪之火真燒到了李尚福身上，意味習近平10年來的打貪肅清仍未竟功，體制內貪腐沉痾難癒，而習近平擢選人馬的審查過程，恐怕也不無瑕疵。
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