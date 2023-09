自認兩岸專家！特斯拉執行長稱台灣為中國不可分割部分　吳釗燮嗆你給我聽好台灣是非賣品！

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)特斯拉執行長Elon Musk近日直指台灣是中國不可分割的一部分,遭台灣外交部長吳釗燮嗆。

再度口出狂言!CNBC報導,近日於洛杉磯舉行的All-In Summit上,Musk表示自己對於中國有一定了解,因為他去過那裡很多次,並與許多高級領導會面,「中國的政策一直要統一台灣。也許可以類比夏威夷等,(台灣)就像是中國的一個不可分割的部分,但被任意排除在外。」

此番言論惹怒吳釗燮超酸回嗆,希望Musk也能向中共請求開放(Twitter)X給中國人民。也許他認為封鎖它是個好政策,就像關閉星鏈以阻止烏克蘭反擊俄羅斯一樣,「你給我聽好,台灣不是中國的一部分,更是非賣品。」

星鏈為SpaceX執行長Musk於2015年在西雅圖宣布推出一項太空高速網際網路計劃,在俄羅斯入侵烏克蘭初期,Musk據稱拒絕烏克蘭軍方使用 Starlink 衛星網路發動攻擊。

Hope @elonmusk can also ask the #CCP to open @X to its people. Perhaps he thinks banning it is a good policy, like turning off @Starlink to thwart #Ukraine’s counterstrike against #Russia. Listen up, #Taiwan is not part of the #PRC & certainly not for sale! JW https://t.co/HEhyTYYXFp