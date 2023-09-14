【金鐘58】入圍名單揭曉！吳慷仁、李銘忠爭視帝　桂綸鎂、蔡淑臻摘視后寶座？

(台灣英文新聞)第58屆金鐘獎今（14） 日公布入圍名單。

文化部表示，今年金鐘獎計有149家業者、戲劇類1,155件、 節目類927件報名參賽，本屆戲劇類、節目類分別設置主任委員。 二類評審團在歷時2個多月評審及討論，於參賽作品評選出戲劇類1 29件、節目類103件入圍作品，分別角逐戲劇類27個獎項、 節目類21個獎項。

戲劇節目男主角獎提名有吳慷仁、李銘忠、姚淳耀、蔡昌憲及薛仕凌；爭奪視后的則有安心亞、林予晞、桂綸鎂、高慧君及蔡淑臻；「特別獎項」則另組評審團， 由丁強榮獲「特別貢獻獎」。

「112年度金鐘獎」節目類頒獎典禮、戲劇類頒獎典禮分別訂於1 0月20日、10月21日晚間7時在國立國父紀念館 舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD） 及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、馬來西亞Uni fi TV同步收看；亦可透過金鐘獎官方網站、金鐘獎官方YouTub e、文化部FB、三立新聞網、三立新聞網YouTube、 三立電視YouTube、LINE TODAY、LINE TV等。

重點獎項入圍名單

節目類

綜藝節目獎

《FeatChill フィーチャ》喬瑟夫×盧廣仲×黑嘉嘉

大嘻哈時代2

原子少年 ATOM BOYZ

最強綜藝秀

綜藝大熱門

綜藝節目主持人獎

吳宗憲、Sandy【吳姍儒】／小明星大跟班

吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】／綜藝大熱門

沈玉琳、Melody／11點熱吵店

胡瓜【胡自雄】、吳怡霈、賴慧如／最強綜藝秀

曾寶儀、Lulu【黃路梓茵】／姐妹們的音樂萬萬歲

益智及實境節目獎

一字千金 筆武大匯

老少女奇遇記

來吧！營業中

綜藝玩很大

歡迎光臨等你來家1

生活風格節目獎

ila 跟土地學做飯

回到小學那1天

我在工場拍拍手

阿聰現煮時 島的行動客廳

浩克慢遊

兒童節目獎

WAWA 哇!

叫我野孩子

悄悄話

超級總動員

節氣x六感實驗室

戲劇類

戲劇節目獎

牛車來去

台灣犯罪故事

我願意

村裡來了個暴走女外科

模仿犯

戲劇節目導演獎

李岳峰、張志鴻／牛車來去

洪子烜／台灣犯罪故事-生死困局

徐瑞良／台灣犯罪故事-黑潮之下

張榮吉、張亨如／模仿犯

賴孟傑／村裡來了個暴走女外科

戲劇節目男主角獎

吳慷仁／模仿犯

李銘忠／台灣犯罪故事-生死困局

姚淳耀／模仿犯

蔡昌憲／牛車來去

薛仕凌／台灣犯罪故事-出軌

戲劇節目女主角獎

安心亞／牛車來去

林予晞／台灣犯罪故事-出軌

桂綸鎂／台北女子圖鑑

高慧君／我願意

蔡淑臻／村裡來了個暴走女外科

迷你劇集獎

人選之人-造浪者

她和她的她

和平歸來

茁劇場-滴水的推理書屋

完整名單請前往官網查詢