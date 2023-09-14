駐捷克代表處文化組揭牌　文化部長：以文化遞出代表台灣的名片

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文化部長史哲首次出訪歐洲今日替「駐捷克代表處文化組」正式揭牌。

史哲表示，駐捷克代表處文化組自今年正式成立，是中歐唯一推廣台灣文化的新組織，文化部將以此作為台灣與中歐藝文交流的營運總部，以捷克為中心，向外輻射、深化與中歐國家的藝文連結。史哲說，「台灣文化是一張代表台灣的名片，現在我們向捷克的朋友們遞出這張名片，希望讓台灣與捷克人民透過藝術及文化更加了解彼此。」

揭牌儀式上包含捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）、捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）、捷克國家技術博物館總館長卡桑德勒（Karel Ksandr）、捷克文化部國際關係暨歐盟司司長赫尼茲多（Petr Hnízdo）、捷克總統辦公室文化暨節目主任吳爾芙（Veronika Wolf）等政治界、藝文界重要人士出席。

捷克參議長韋德齊代表捷方致詞時表示，「我們必須做正確的事」，駐捷克代表處文化組的成立與揭牌是捷克與台灣所做出的正確判斷，也代表兩個國家的文化深度，相信在民主自由、文化多元的共同信念下，台捷雙方的友誼必定會越來越堅定及美好。

史哲則提到，捷克人文歷史傳統底蘊深厚，在繪畫、雕塑、文學、音樂等藝術領域皆有十分出色的成就；台灣則因地理位置、歷史因素，而孕育出多元深厚的文化，並形塑自己獨特的風貌。兩國間雖有千里之遙，卻因有共同追求民主、自由的經驗與過程，因此都展現出對多元文化價值尊重的共同面貌。「多元文化的交流就是民主具體的實踐」，期待透過文化組的設立，台灣與捷克在精神、文化上形成更緊密的關係。

揭幕式後，史哲繼續在韋德齊帶領下，參訪參議院華倫斯坦宮，聽取韋德齊詳細說明參議院歷史、工作狀況、政治體制等。而曾在台灣高喊「我是台灣人」的韋德齊，更在參訪結束後，熱情的帶史哲到酒吧喝上一杯捷克人最愛的啤酒，展現對台灣友人最誠摯的情誼。

本日訪團行程還包含參訪捷克國家技術博物館等，史哲晚間也特別到卡琳音樂劇院出席僑委會文化訪問團舞鈴劇場的演出。史哲說，非常幸運能在首次出訪行程中，恰巧遇上舞鈴劇場在捷克的演出。舞鈴以扯鈴結合音樂、舞蹈、新馬戲、多媒體、燈光及視覺藝術等跨界元素的演出，不僅呈現多元的台灣文化特色，更展現創新與科技藝術的風格。「未來不只舞鈴，一定會有更多的台灣藝文團隊來到捷克」。