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中國推福建對台21條文件 台灣陸委會：一廂情願、不切實際

By 台灣英文新聞－編輯
2023/09/14 17:39
中方推出統戰方針吸引台灣人前往福建（圖／路透社）

中方推出統戰方針吸引台灣人前往福建（圖／路透社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）中國12日發布福建對台21條文件，國務院新聞辦公室今（14）日再畫「閩台高鐵」、向台送綠電等大餅拉攏引誘台灣民眾與企業。陸委會直言，這完全是中共一廂情願的做法，中方若無法有效改善其內部經濟問題，相關「融台惠台」措施，均屬不切實際。

中共中央、國務院12日晚間發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」，全文逾4000字，包括便利台灣人在閩生活、鼓勵在閩購房置業、支持廈門與金門、福州與馬祖深化融合發展、促進台生赴福建求學、鼓勵台灣人到福建就業、參與福建法治建設，還有促進台灣農漁業和中小企業在閩發展等。大陸國務院新聞辦公室今日更為此舉行國際記者會說明。

陸委會回應指出，該「意見」是中共「20大」以來對台單邊設定的「融合促統」統戰作為的一環。綜合觀察其內容，乃是中共將既有的政策及措施加以彙整而成。中方此次再度片面提出就學就業、社會參與、產業農漁科技合作、人文交流及廈金、福馬生活圈等措施，試圖以「同等待遇、經濟利益」為掩飾，拉攏誘引我方民眾、企業赴中融入其制度法規規範，接受共產黨的領導，完全是中共一廂情願的做法。

陸委會說，當前中國經濟景氣低迷、消費不振、青年失業率飆升、大型房地產商相繼出現財務危機、金融體系面臨系統性風險、企業經營環境持續惡化等問題，該「意見」的內容顯然企圖要吸納台灣資金、人才赴中，藉此提振其內部經濟。中方若無法有效改善其內部經濟問題，相關「融台惠台」措施，均屬不切實際。

陸委會指出，該「意見」提及「交流」21次、「合作」33次，顯見中方也認同透過兩岸交流合作，才能營造合宜的互動氛圍，為此，再度提醒中方，應該正視兩岸體制、生活方式與價值觀不同，中方應尊重台灣人民對於自由、民主與尊嚴的堅持，且在兩岸逐步恢復交流過程中，涉及諸多政策、法規、行政執行及安全等問題，需要回歸兩岸既有對話協商機制進行協調溝通，並做妥善安排，方能保障民眾權益，促進兩岸良性互動。
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