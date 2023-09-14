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調查：9成台灣學童曾有消化不良狀況 醫：腸胃不健康影響免疫力、生長發育

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/14 17:35
小兒科醫師王韋力表示，腸胃健康能幫助營養吸收力，長期恐影響成長。（圖／pixabay）

小兒科醫師王韋力表示，腸胃健康能幫助營養吸收力，長期恐影響成長。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北採訪報導）台灣營養基金會最新調查「國中小學童生活習慣及腸胃問題現況調查」出爐，結果顯示高達九成學童近三個月內曾遇到消化不良狀況，更達三成以上每周出現一次或以上，腸胃健康狀況令人擔憂。小兒科醫師王韋力表示，腸胃健康能幫助營養吸收力，長期恐影響成長。

台灣營養基金會董事吳映蓉表示，腸道內存在著超過100兆以上的細菌，包含好菌、壞菌及伺機菌。而人體有七成免疫細胞在腸道中，一旦壞菌多於好菌時，可能會引起健康問題，一般最直接表徵為便秘、消化不良、脹氣等。據最新調查顯示，近四成學童平均排便頻率每兩到三天一次或更少，更超過八成在三個月內曾出現脹氣或腹瀉等問題。

王韋力表示，除了消化問題外，腸胃健康對營養吸收也會有一定影響。大部分飲食提供營養是由小腸吸收，並且藉由表面指狀突起的絨毛來增加營養吸收的面積、提升吸收力。一旦腸道菌相失衡，壞菌會破壞小腸絨毛，恐減少小腸吸收面積，影響營養吸收力，讓成長受阻。國外更有研究證實，腸胃健康有助於骨骼發展。

台灣營養基金會董事吳映蓉補充，本次調查樣本中，考量甫從國小畢業邁入國中的時刻，是正值發育成長的關鍵階段，因此擷取國中一年級學生數據有兩大發現：第一，近三個月內曾遇到消化不良者，平均身高竟較沒有者矮9公分；第二，家長認為孩童有營養吸收不佳狀況者，相較營養吸收佳者，平均身高竟顯著相差8公分。

王韋力進一步說明，腸胃健康是長時間累積結果，良好的飲食習慣、睡眠足、多運動能增加好菌，幫助改變腸道微生物的組成，例如日常飲食可多吃含有膳食纖維的蔬果和五穀雜糧等。

台灣營養基金會董事吳映蓉說，調查卻顯示竟有九成六學童曾出現至少一項不良生活習慣，包括：

  1. 久坐：高達六成五平均每日久坐超過7小時。觀察此情形更有逐年級攀升趨勢，國小四年級僅五成每日久坐７小時，而國中一年級卻達七成三。
  2. 睡少：近八成學童平均每日睡眠不足9小時，低於衛福部國民健康署所建議之「每日9-12小時」，但卻僅三成家長認為自己的孩子有睡眠不足問題。
  3. 運動少：多數學童運動習慣不佳，僅不到一成會每天運動，三成四運動時數也低於30分鐘，不僅未達運動強度，更遠低於國際建議。

調查顯示，曾出現不良生活習慣的學童中，五成每月至少出現一次消化不良。不良的生活習慣會增加腸道的壞菌進而影響吸收力。

研究指出，養好菌能幫助修復小腸絨毛細胞、協助營養吸收，促進成長發育。而優酪乳就是方便又優質的好菌來源，且大部分乳糖都已被轉為乳酸，即使對乳糖敏感也能飲用。市售優酪乳眾多，建議家長可認明能通過胃酸、膽酸考驗的菌株，如B菌，並選擇「健康食品」認證，國家認證代表產品被國家嚴格把關，較有保障。
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