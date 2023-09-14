慈心基金會在蒙古國7個省市種植逾7000棵樹苗　存活率高達8成5

透由臺灣駐蒙古代表處的媒合，慈心有機農業發展基金會今( 2023)年繼5月在蒙古中央省使用水寶盆試驗草原地區適合的樹 種，並進一步在戈壁沙漠邊緣與銅礦開採區恢復地， 使用沙漠專用的潛艇式水寶盆；緊接在今年8月，與蒙古國家森林局 合作，在中央省、中戈壁、 巴彥洪戈爾省的種樹基地以水寶盆合作種樹。慈心基金會種樹總監程 禮怡在8月底接受蒙古當地電視台「早安蒙古」節目專訪時， 特別向蒙古國民眾分享使用水寶盆在蒙古種樹的成果。節目播出後， 立即收到觀眾回響，來電向慈心種樹團隊表達感動與感謝， 並希望能加入種樹護樹義工，一起在蒙古種更多的樹。慈心基金會從 2022年至今，已在蒙古國烏蘭巴托市、中央省、色楞格省、 巴彥洪戈爾省、中戈壁省、扎布汗省及南戈壁省等7個省市，種植7 ,100棵樹苗，期望臺蒙持續合作種樹，在大漠上種出森林， 當未來面對極端氣候挑戰時，讓生存環境更有靭性。

蒙古國總統Khürelsükh U.推動之「十年十億棵樹計畫」，由官方帶動民間種樹， 卻因蒙古氣候環境變異甚大，全年平均氣溫從攝氏30度至負30度 左右，年平均雨量僅200公釐，沙漠地區甚至只有50公釐， 不但造成土壤鹽鹼化、植物存活不易等現象，加上當地水資源珍稀， 讓種樹護樹工作顯得困難重重。 臺灣慈心基金會與蒙古自然無限基金會在當地成立種樹基地， 並且舉辦多場種樹工作坊，將種樹理念與環境教育結合， 今年共有超過1,000位蒙古社會各階層民眾參加，為受眾說明種 樹的好處， 特別強調種樹造林對於阻止蒙古土壤沙漠化及挽救水資源的重要性與 急迫性，同時教導水寶盆的使用方法，並且在基地實地練習， 讓種樹護地球的理念持續向外擴展。

為了更適合蒙古大漠氣候， 在臺灣本島與離島嚴峻環境成功造林的種樹利器——水寶盆， 經過來回修改調整及測試， 終於設計出適合在蒙古大漠種樹使用的潛艇式水寶盆。 潛艇式水寶盆在使用時，需把整組水寶盆埋入地下， 地表上只露出樹苗孔與給水孔，不但可以更加延緩水份蒸散， 延長水寶盆為樹苗給水的時間，還可以緩衝沙漠地質的高沙溫， 讓樹苗順利長大。今年 5 月在戈壁區的佑安寺以潛艇式水寶盆種植沙漠品種的沙棘樹苗， 一個月後樹苗枝葉已開展並繁茂，同時， 埋入地下的潛艇式水寶盆帶來的水氣， 也使周圍的地被植物開始恢復， 這是潛艇式水寶盆在沙漠地區能夠綠化地表、 減緩沙塵暴很重要的指標。

慈心基金會的水寶盆為水資源極稀少的蒙古種樹困境帶來希望，以2 022年，在蒙古烏蘭巴托國家遊樂園種植的樹苗為例，一年後， 樹苗存活率達100%，冠幅及樹高都增加100%； 在蒙古種樹教育示範基地種植的沙棘樹苗， 經歷洪災重建與霜雪覆蓋，一年後的樹苗存活率達85%， 並且已經開始結果纍纍。直到現在，慈心基金會與蒙古國的官方、 學校、民間單位，以及臺灣的贊助企業，已經在蒙古合力種下逾7, 000棵樹苗，其中4,300棵使用水寶盆， 各地區的樹苗存活率皆超過85%，另有100棵樹苗使用基金會特 別開發的潛艇式水寶盆，種在給水環境更嚴苛的戈壁沙漠地區。 期望未來能夠進一步擴大合作，在蒙古戈壁沙漠邊緣恢復綠覆蓋、 以「綠牆」來延緩沙漠擴大，恢復蒙古大地生機。

在蒙古種樹教育示範基地種植的沙棘樹苗，1~2年後，樹苗的冠幅及樹高都增加100%以上，存活率高達85%。(照片由慈心基金會提供)

經歷洪災重建與霜雪覆蓋的沙棘樹苗，一年後的樹苗存活率達85%，並且已經開始結果纍纍。(照片由慈心基金會提供)

臺灣駐蒙古代表處代表羅靜如(左四)及臺灣慈心基金會種樹總監程禮怡(右三)偕各自團隊一同慶祝在蒙古種樹逾6,000棵。(照片由慈心基金會提供)