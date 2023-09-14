Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

醫學新觀念：膽固醇無分好壞 數值過低影響賀爾蒙 注重品質才能遠離心血管疾病

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/14 16:50
施奕仲醫師呼籲，完整的心血管檢查，除了檢測膽固醇數值，更要在乎膽固醇的品質。（圖／聯安診所）

施奕仲醫師呼籲，完整的心血管檢查，除了檢測膽固醇數值，更要在乎膽固醇的品質。（圖／聯安診所）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北採訪報導）據統計，心血管疾病對國人的致命威脅早已超過單項癌症，而高血脂正是心血管疾病頭號警訊。根據聯安診所統計橫跨5年之久的巨量資料，分析2018-2022年共23,173筆膽固醇數據，發現竟高達5成的國人膽固醇過高，等於每2人中，就有1人有高膽固醇問題，對心血管健康影響不容小覷。

更新觀念：膽固醇本身無好壞之分！脂蛋白型態是關鍵

聯安診所心臟血管內科主任施奕仲醫師表示，一般檢測膽固醇的檢項有四種：總膽固醇（標準值 < 200 mg/dL）、三酸甘油脂（標準值 < 150 mg/dL）、高密度脂蛋白（標準值男性 > 40 mg/dL；女性 > 50 mg/dL）、低密度脂蛋白（標準值 < 130 mg/dL）。

民眾既有觀念，高密度脂蛋白就是好的膽固醇、低密度脂蛋白就是壞的膽固醇。但是施奕仲醫師釐清說明，其實兩者都各有其重要的功能，高密度脂蛋白擔任低密度脂蛋白的清運車，而低密度脂蛋白則擔任膽固醇的運輸車，對身體都很重要。

膽固醇品質指標sdLDL 讓風險無所遁形

施奕仲進一步提出心血管保健的預防醫學新觀念，膽固醇不應只看數值，更要在意的其實是品質！因為膽固醇並不是全然的壞東西，除了是荷爾蒙合成的重要成分外，更會幫助消化脂肪、構成身體結構組織如細胞膜等。因此，想了解心血管健康，除了看數值多寡，更重要的是檢查膽固醇的品質，找出真正造成動脈粥狀硬化的「壞人」，亦即sdLDL（小顆緊密低密度脂蛋白）。

膽固醇品質指標以sdLDL（小顆緊密低密度脂蛋白，標準值男性 < 31.2 mg/dL；女性 < 27.3 mg/dL）為國際上最新穎的膽固醇品質重要參考指標。施奕仲比喻，LDL如果是膽固醇的運輸車，sdLDL就是一台小型又不太工作運輸的車子，如果數量一多，不只膽固醇無人運送至身體所需的位置，它還會在血管內皮層為非作歹，甚至形成動脈粥狀硬化斑塊，造成血管的堵塞，是LDL中真正的壞心人。

此外，日常生活中也要落實3E法則，才能全方位照顧心血管健康：

  • Eating（正確飲食）：遵循三多三避原則，改善、預防膽固醇過高的問題。
    多攝取富含不飽和脂肪酸、含高纖維質的食物和含抗氧化植化素和的蔬果；免動物性飽和脂肪酸、反式脂肪食物和精緻澱粉。
  • Exercise（護心運動）：不同族群應選擇不同的運動方法，避免不當運動反而傷身。
    一般民眾：有氧運動搭配重量訓練。
    無規律運動習慣者：從每日低強度運動開始，如快走30分鐘。
    心血管疾病患者／高危險群：建議先諮詢醫師建議，再選擇適合的運動。
  • Examination （完整健診）：健康檢查時應視情況安排基礎版與進階版的檢查，全面評估體內膽固醇狀況。

施奕仲提醒，雖然以往民眾對於膽固醇易有「惡名昭彰」的迷思，但其實膽固醇是身體不可或缺的存在，更是幫助荷爾蒙生成的重要角色，因此千萬別只是一昧追求降低膽固醇的數量，而應透過完整檢測找出真正傷「心」的sdLDL，了解自己膽固醇的品質，對症下藥，並透過生活習慣的調整，才能真正護心又護身。
膽固醇
心血管疾病
總膽固醇
高密度脂蛋白
低密度脂蛋白
sdLDL
小顆緊密低密度脂蛋白

相關新聞

運動過量很傷「心」！醫：防猝死 45歲前應完成五大檢測
運動過量很傷「心」！醫：防猝死 45歲前應完成五大檢測
2023/08/31 17:38
台灣每3人有1人為代謝症候群患者 罹癌、失智症風險增 5大危險因子一次看
台灣每3人有1人為代謝症候群患者 罹癌、失智症風險增 5大危險因子一次看
2023/08/08 10:53
35歲以後健康走下坡？ 醫： 健檢時這些檢查必做 身心健康也別忽略
35歲以後健康走下坡？ 醫： 健檢時這些檢查必做 身心健康也別忽略
2023/07/06 10:54
快開喝？美國研究：喝酒有助減少大腦中的壓力信號
快開喝？美國研究：喝酒有助減少大腦中的壓力信號
2023/06/14 17:22
吃代糖就不怕胖？WHO：甜味劑無助減重
吃代糖就不怕胖？WHO：甜味劑無助減重
2023/05/16 16:36

更新時間 : 2023-09-14 20:46 GMT+08:00

最受歡迎

2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
【錢康明VS新竹市府隔空交火】新竹市跨年晚會「Jack會處理」、李忠庭提前示意辭職
【錢康明VS新竹市府隔空交火】新竹市跨年晚會「Jack會處理」、李忠庭提前示意辭職
【開箱影片】台灣懷舊列車「藍皮文博號」這樣搭！往返路線限時登場手刀搶票去
【開箱影片】台灣懷舊列車「藍皮文博號」這樣搭！往返路線限時登場手刀搶票去
「直把杭州作汴州」中國人民日報誤引亡國詩宣傳亞運 網友：欺負聖上沒文化？
「直把杭州作汴州」中國人民日報誤引亡國詩宣傳亞運 網友：欺負聖上沒文化？
更新【台灣2024總統大選】郭台銘正式公布女性副手:「人選之人」資深藝人賴佩霞
更新【台灣2024總統大選】郭台銘正式公布女性副手:「人選之人」資深藝人賴佩霞
豪宅只租「一間房」、男友干政「喬事情」 新竹市長高虹安再爆涉貪疑雲
豪宅只租「一間房」、男友干政「喬事情」 新竹市長高虹安再爆涉貪疑雲
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
台灣文策院新任院長出爐！兼具文創金融背景
台灣文策院新任院長出爐！兼具文創金融背景
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
破天荒！美食家孔子代言水餃 故宮與台灣好漁跨界聯名 9/8全聯首賣
破天荒！美食家孔子代言水餃 故宮與台灣好漁跨界聯名 9/8全聯首賣