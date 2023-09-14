醫學新觀念：膽固醇無分好壞 數值過低影響賀爾蒙 注重品質才能遠離心血管疾病

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）據統計，心血管疾病對國人的致命威脅早已超過單項癌症，而高血脂正是心血管疾病頭號警訊。根據聯安診所統計橫跨5年之久的巨量資料，分析2018-2022年共23,173筆膽固醇數據，發現竟高達5成的國人膽固醇過高，等於每2人中，就有1人有高膽固醇問題，對心血管健康影響不容小覷。

更新觀念：膽固醇本身無好壞之分！脂蛋白型態是關鍵

聯安診所心臟血管內科主任施奕仲醫師表示，一般檢測膽固醇的檢項有四種：總膽固醇（標準值 < 200 mg/dL）、三酸甘油脂（標準值 < 150 mg/dL）、高密度脂蛋白（標準值男性 > 40 mg/dL；女性 > 50 mg/dL）、低密度脂蛋白（標準值 < 130 mg/dL）。

民眾既有觀念，高密度脂蛋白就是好的膽固醇、低密度脂蛋白就是壞的膽固醇。但是施奕仲醫師釐清說明，其實兩者都各有其重要的功能，高密度脂蛋白擔任低密度脂蛋白的清運車，而低密度脂蛋白則擔任膽固醇的運輸車，對身體都很重要。

膽固醇品質指標sdLDL 讓風險無所遁形

施奕仲進一步提出心血管保健的預防醫學新觀念，膽固醇不應只看數值，更要在意的其實是品質！因為膽固醇並不是全然的壞東西，除了是荷爾蒙合成的重要成分外，更會幫助消化脂肪、構成身體結構組織如細胞膜等。因此，想了解心血管健康，除了看數值多寡，更重要的是檢查膽固醇的品質，找出真正造成動脈粥狀硬化的「壞人」，亦即sdLDL（小顆緊密低密度脂蛋白）。

膽固醇品質指標以sdLDL（小顆緊密低密度脂蛋白，標準值男性 < 31.2 mg/dL；女性 < 27.3 mg/dL）為國際上最新穎的膽固醇品質重要參考指標。施奕仲比喻，LDL如果是膽固醇的運輸車，sdLDL就是一台小型又不太工作運輸的車子，如果數量一多，不只膽固醇無人運送至身體所需的位置，它還會在血管內皮層為非作歹，甚至形成動脈粥狀硬化斑塊，造成血管的堵塞，是LDL中真正的壞心人。

此外，日常生活中也要落實3E法則，才能全方位照顧心血管健康：

Eating（正確飲食）： 遵循三多三避原則，改善、預防膽固醇過高的問題。

多攝取富含不飽和脂肪酸、含高纖維質的食物和含抗氧化植化素和的蔬果；免動物性飽和脂肪酸、反式脂肪食物和精緻澱粉。

遵循三多三避原則，改善、預防膽固醇過高的問題。 多攝取富含不飽和脂肪酸、含高纖維質的食物和含抗氧化植化素和的蔬果；免動物性飽和脂肪酸、反式脂肪食物和精緻澱粉。 Exercise（護心運動）： 不同族群應選擇不同的運動方法，避免不當運動反而傷身。

一般民眾：有氧運動搭配重量訓練。

無規律運動習慣者：從每日低強度運動開始，如快走30分鐘。

心血管疾病患者／高危險群：建議先諮詢醫師建議，再選擇適合的運動。

不同族群應選擇不同的運動方法，避免不當運動反而傷身。 一般民眾：有氧運動搭配重量訓練。 無規律運動習慣者：從每日低強度運動開始，如快走30分鐘。 心血管疾病患者／高危險群：建議先諮詢醫師建議，再選擇適合的運動。 Examination （完整健診）： 健康檢查時應視情況安排基礎版與進階版的檢查，全面評估體內膽固醇狀況。

施奕仲提醒，雖然以往民眾對於膽固醇易有「惡名昭彰」的迷思，但其實膽固醇是身體不可或缺的存在，更是幫助荷爾蒙生成的重要角色，因此千萬別只是一昧追求降低膽固醇的數量，而應透過完整檢測找出真正傷「心」的sdLDL，了解自己膽固醇的品質，對症下藥，並透過生活習慣的調整，才能真正護心又護身。