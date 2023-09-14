台灣5家捷運公司簽屬合作備忘錄　互相交流打造更舒適完善的系統

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全台軌道建設正陸續興建規劃中，捷運公司所提供的服務也越來越重要，台北、新北、桃園、台中、高雄五家捷運公司於今年７月共同組成「捷運聯盟Metro Taiwan」，今（14）日簽署合作備忘錄，進一步實質合作往前邁進及推動。

台北捷運公司表示，本次合作備忘錄主要內容為三大面向，分別為：1. 優化人才導入，加強人才交流，共同培育軌道專業人才。2. 共同研發及技術交流，強化專業知能，精進營運品質。3. 建立聯合採購機制，共同開發維修備品，降低購置成本。

新北市長侯友宜說，民國85年台灣第一條捷運木柵線通車開始，至今五都捷運營運路線共13條，路線總長約293公里，而興建與規劃中路網還有30條，路線總長更來到了349公里，合計有43條路線，超過600公里的規模，擴大民眾的生活圈，也繁榮了週邊產業。

臺北市長蔣萬安也說，台北捷運木柵線於1996年3月正式通車迄今已超過27年，服務超過128億人次的乘客，臺北捷運身為全國捷運領頭先驅，27年來不斷精進與創新，提升系統的安全、效率、舒適與環保，打造一個綠色、智慧、友善的都市運輸網絡；近年力求數位轉型，並朝向ESG永續經營的目標邁進。

桃園市長張善政說，目前桃園市人口持續淨流入，且剛於6月正式突破230萬人口大關，城市發展少不了便利的交通路網，軌道大眾運輸系統作為綠色交通運具，發展越趨重要。機場捷運運量穩定提升，並數次單日運量突破10萬人，顯見軌道人才的需求只會增加、不會減少，加上綠線第一階段主線工程有機會在115年通車，還有綠線延伸線、棕線等捷運工程計劃都在如火如荼地推動中。

張善政表示，本次簽署合作備忘錄的重要意義之一，就在於透過五捷聯盟的人才交流及共同研發共好能量再加乘，桃園捷運公司也致力於軌道設備國產化及智慧軌道相關計畫，未來透過聯盟的各項資源交流，對公司提供實質幫助，同時也可反饋自身開發經驗等資源予其他捷運公司，形成軌道業界交流共同進步的良性循環，提升整體產業堅實地向上發展。

臺中市黃崇典秘書長說，捷運，是城市發展的象徵，為了使市民擁有便捷的生活，必須聚焦於城市交通和基礎建設的發展，臺中市捷運建設願景將從捷運綠線單一路線，逐步推動成與藍線交會形成的十字路網，並接續與機場捷運構成雙十字軸線，再由屯區捷運與綠線串聯成環形路網，擴大服務範圍，打造四通八達的捷運路網，完善的大眾運輸系統。

現場與會者包括了新北市長侯友宜，臺北市蔣萬安市長、桃園市張善政市長、臺中市黃崇典秘書長、新北捷運公司林祐賢董事長、吳國濟總經理、臺北捷運公司黃清信總經理、桃園捷運公司沈志藏董事長、臺中捷運公司葉進財總經理、高雄捷運公司程子箴副總經理，臺北市交通局公運處紀勝源副處長、新北市交通局鍾鳴時局長、臺中市交通局江俊良副局長等，一同為臺灣五家捷運公司的合作完成歷史性的見證。