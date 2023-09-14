集保結算所數位轉型成效卓越　四家亞太地區集保結算機構來臺交流

集保結算所近年積極推動金融科技數位轉型有成，2023年9月上旬越南集保結算公司、印尼集保公司、蒙古結算公司及尼泊爾集保結算公司首長與同仁相繼參訪集保結算所，集保結算所由董事長林丙輝帶領團隊就核心及創新業務，與各機構代表進行實務經驗分享交流。

金管會於日前舉辦「第14屆臺北公司治理論壇」，邀集國內外知名講者共同就現今全球資本市場關注之永續資訊、永續投資及落實永續發展等熱門議題進行分享與交流，吸引近千人參加，其中集保結算所邀約亞太地區集保結算機構、亞洲證券業與金融市場協會及ESG顧問公司等11家機構共23名代表。會後越南集保結算公司高階主管Mrs. Nguyet Nguyen Thi Minh、印尼集保公司President Director Mr. Samsul Hidayat、蒙古結算公司CEO Ms. Erdenegerel Ochir及尼泊爾集保結算公司CEO Mr. Purna Prasad Acharya分別與同仁拜會集保結算所，就國際集保服務趨勢及業務創新發展等議題進行深度交流。

集保結算所董事長林丙輝自本年6月上任以來，積極推動各項創新金融服務，包括境內基金集中清算平台正式提供服務，促進基金市場轉型升級；開放證券上線，協助金融產業的數據生態圈蓬勃發展；以及推出股務事務電子通知平台，建立完善的股務數位服務生態系等業務，逐步落實集保結算所創新、韌性、永續、普惠金融之發展願景。

為持續掌握國際市場發展脈動，集保結算所將透過與全球集保產業組織及機構之積極交流與互惠共好，宣傳集保結算所數位轉型的成功經驗，提升我國資本市場國際能見度與競爭力。