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杭州亞運倒數登場！看中華電信MOD、Hami Video為中華隊加油

現申辦亞運方案享加碼優惠 體驗獨家4K轉播、綜覽畫面及MOD熱點回看

By 台灣英文新聞
2023/09/14 17:01
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

亞洲體壇最高榮譽杭州亞運下週9月23日正式登場，中華電信MOD、Hami Video以獨家4K轉播、首度提供高達13個直播頻道，並推出獨家綜覽畫面、MOD獨家熱點回看等亮點功能，帶給客戶最多最精彩的亞運賽事！本屆杭州亞運共40個運動種類、61個運動項目，中華隊派出超過500名好手應戰，首週精彩項目及陸續出賽選手包括：桌球林昀儒及鄭怡靜、體操李智凱、柔道楊勇緯、跆拳道羅嘉翎，以及備受年輕人喜愛的電子競技、霹靂舞亦首度被列為正式比賽項目，請鎖定中華電信MOD、Hami Video一起為中華隊加油！

中華電信為讓運動迷輕鬆觀賽，規劃MOD及Hami Video一個畫面可看六個場館同框的獨家綜覽畫面功能，不漏接同時段直播的多場中華隊精彩賽事！以MOD大螢幕暢快觀賽，還可以在最喜愛的選手出賽時從綜覽畫面輕鬆切換全螢幕收視，即日起新申裝MOD+自選餐(全選)+影劇館+符合資格最高加碼贈600點Hami Point；網路訂閱「亞運加油包」Hami Video電視館/運動館單館優惠價只要299元，即可盡享亞運獨家服務並暢看國內外熱門賽事。

即刻加入MODHami Video影視、行動、固網等多元方案，享獨家加碼優惠！

中華電信除MOD、Hami Video優惠方案外，另提供固網、行動等加碼優惠活動，10/13前於中華電信網路門市新申請「MOD家速方案2.0」，符合HiNet光世代300M(含)以上速率+新租MOD搭配指定餐包，最高加碼再贈Hami Point 1,800點。10/15前，申辦指定行動贈點方案，加碼贈Hami Point 300點，且申辦指定購機方案，享指定機款最高2,000元折價優惠；9/23至10/15申辦月繳999以上指定行動贈點方案，再享限時加碼最高贈Hami Point 800點。Hami Point 1點抵1元，至Hami Go「嗨爆賽事專區」可兌換Uber Eats抵用券、麥當勞熱門餐點、迪卡儂即享券等賽事絕配商品，好康優惠趁現在！

觀賞路徑：

Hami Video > 杭州亞運

MOD首頁> 杭州亞運

更新時間 : 2023-09-14 20:46 GMT+08:00

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