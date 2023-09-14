杭州亞運倒數登場！看中華電信MOD、Hami Video為中華隊加油

亞洲體壇最高榮譽杭州亞運下週9月23日正式登場， 中華電信MOD、Hami Video以獨家4K轉播、首度提供高達13個直播頻道， 並推出獨家綜覽畫面、MOD獨家熱點回看等亮點功能， 帶給客戶最多最精彩的亞運賽事！本屆杭州亞運共40個運動種類、 61個運動項目，中華隊派出超過500名好手應戰， 首週精彩項目及陸續出賽選手包括：桌球林昀儒及鄭怡靜、 體操李智凱、柔道楊勇緯、跆拳道羅嘉翎， 以及備受年輕人喜愛的電子競技、 霹靂舞亦首度被列為正式比賽項目，請鎖定中華電信MOD、 Hami Video一起為中華隊加油！

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