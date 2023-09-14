明園大佛寺響應好日子愛心大平台　捐贈中元普渡物資外加贈復康巴士

位於八里區觀音山麓的明園大佛寺響應新北市好日子愛心大平台， 從108年起每年捐贈白米、麵條、罐頭等中元普渡物資， 今年除物資外，另加一輛雙乘坐位的復康巴士。 明園大佛寺主委徐蔡靜江表示，前主委徐國珍生病期間， 也曾搭過復康巴士，因此希望能捐贈一輛，以示回饋， 這次總算完成前主委的遺願。

代表受贈的市府秘書長邱敬斌表示， 徐家一家人都是菩薩，能從己身想到眾生， 結合大佛寺善眾和志工的力量，長期關懷弱勢， 他代表侯友宜市長表示感謝。

社會局副局長許秀能、交通局副局長林麗珠、 民政局專委陳國欽和八里區長林俊宏等人專程上山陪同受贈。 許秀能表示，此批民生物資將支援蘆洲及北海岸社福中心， 以補充經濟弱勢家庭的生活所需。

曾任八里鄉民代表的徐蔡靜江，在明園大佛寺前主委徐國珍往生後， 接任主委。她說先生在病榻多年，曾使用過復康巴士， 因此心心繫念有機會、有能力時要捐贈一輛， 以幫助身障及年老失能長輩方便就醫，同時透過佛菩薩的加持， 希望搭乘者都能獲得平安、健康。

徐蔡靜江表示，中元普渡是大佛寺重要節日， 寺方特別禮請大師道士昇壇誦經作法，以祈求國泰民安， 並普渡幽冥。每年都會選在農曆七月最後一天， 將法會所需供品悉數捐給好日子愛心大平台，以轉贈弱勢家戶。

邱敬斌表示，復康巴士的功用，連他自己的母親也受惠過， 新北市有17萬多的身障朋友，加上年老失能的長輩， 都可以使用到復康巴士，去年雖受疫情影響，就醫、復健減少， 但仍出車58萬多趟次，載客服務超過111萬人次； 今年截至8月底，已出車42萬多趟次，服務超過80萬人次， 感謝明園大佛寺捐贈雙乘坐位的復康巴士， 一趟就可以載運2位行動不便者。