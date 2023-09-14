金正恩攜手普丁 美國及盟友、烏克蘭、中國怎看？金融時報：不祥之兆

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）北韓領導人金正恩睽違4年訪問俄國，雙方熱烈友好的互動背後，是武器、糧食、技術的交換，以及烏克蘭戰爭與朝鮮半島的局勢。對美國、西方盟國，烏克蘭以及亞洲的穩定來說都是不祥之兆。

金融時報報導，5月還自日本與G7領導人會面的俄國總統普丁（Vladimir Putin），於9月鋪上紅地毯歡迎北韓領導人金正恩到訪俄國，這表明普丁已將俄國推向孤立的境地，且毫無疑問，需要北韓來補上這場災難性的侵烏戰爭的彈藥武器缺口。

金正恩則抓住機會來減緩自己的孤立程度。普丁與金正恩之間正在成形的關係，對美國、西方盟國，烏克蘭以及亞洲的穩定來說都是不祥之兆。

儘管鮮有會談確切內容流出，但有令人信服的跡象表明，會談圍繞著平壤向莫斯科提供彈藥已換取物資和技術援助的交易展開。金正恩有許多東西可以提供，北韓有大量與俄國武器相容的彈藥儲備及大型生產基地。

分析人士指出，北韓不僅能提供砲彈火箭，還能提供裝甲車、無人機甚至短程彈道飛彈。北韓也能提供人力，緩解俄國應徵兵所造成的勞力短缺問題。俄國則可以提供平壤急需的糧食與原油，但金正恩最感興趣的可能是關於研發武器、導彈、核潛艇及軍事間諜衛星方面的技術援助。

克里姆林宮必然會對此有所警惕，但金正恩有能力討價還價。若相關協議內容能夠達成共識，影響將是深遠的。即便不能在烏克蘭問題上取得重大突破，至少也能協助俄國繼續在這場艱鉅的戰爭中堅持下去。

擁有大量更先進武器的南韓，可能會被說服向烏國捐贈武器， 韓國之所以沒如此，部分原因也是擔心會促使莫斯科援助平壤。這也會讓將烏克蘭戰場與千里之外的亞洲聯繫起來。

與此同時，與俄羅斯的武器交易，將動搖莫斯科在2017年投票支持聯合國制裁北韓的立場。在莫斯科的幫助下，北韓軍事能力的增強，可能導致金正恩更加大膽行事，從而危及朝鮮半島的穩定。

此外，北韓與俄國之間的合作，可能會刺激日本與南韓加深與美國的軍事同盟合作，從而加深了亞洲對立集團的態勢。

這一切皆不會使中國滿意。儘管北韓很大程度依中國的貿易、食品與燃料供應，但限制其中任何一項都有可能破壞北京維護朝鮮半島穩定性的戰略重點。北京也許不太願意協助莫斯科抵禦西方制裁，但也會避免與抗衡美國的盟友對立。

美國及其盟友也將更加不安。但除了強化已廣泛實施的制裁措施之外，它們缺乏動搖俄國或北韓的手段。華盛頓需要加倍清楚的表明，只要烏克蘭需要，就願意在軍事上支持。

報導也指出，華盛頓也當加緊努力，與北京就共同關心的領域達成協議，包括盡可能限制越發如脫韁野馬的莫斯科及平壤。