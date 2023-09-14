【打人喊救人?】民眾黨議員：錢頻邀高虹安見廠商被拒、涉綁標違法 錢康明：錯誤爆料、歡迎來告

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）新竹市前文化局長錢康明稱自己擋人財路「被離職」，指控新竹市長高虹安的男友李忠庭涉入市政，搞砸「新竹市跨年晚會」。今（14）日民眾黨議員反控錢康明處理他案時，多次邀約高虹安與廠商私下會面遭拒，跨年晚會私敲主持人涉違法綁標等事，錢康明也再次於臉書上反駁。

相關閱讀：【錢康明VS新竹市府隔空交火】新竹市跨年晚會「Jack會處理」、李忠庭提前示意辭職



錢康明昨（13）日揭露「被辭職」經過，以及「新竹市跨年晚會」籌備是「Jack會處理」的內幕，新竹市發言人徐千晴提出5點重砲回擊，包括跨年晚會早在7月已決議交由民間主辦，錢康明自退「竹竹跨年」工作群組、市府錢康明邀約跨年晚會主持人毫無所悉等。新竹縣市2大不動產公會則於13日下午發出聯合聲明，表示7月兩會連袂拜會新竹縣、市首長，並達成決議說明新竹縣、市政府將循往例支持民間自主規畫舉辦。

錢康明於臉書一一反駁徐千晴說法，並於臉書發文反諷，稱「兩會於今年7月拜會新竹市高市長時，本人未獲邀列席，會後亦未接獲任何新竹縣、市合辦之相關決議文件，『至感抱歉』。」

錢康明才是被擋財路？民眾議員揭舉動涉違法

今日新竹市議會新聯線政團議員李國璋、宋品瑩、鄭慶欽召開記者會挺高虹安，揭錢康明種種不當行徑。李國璋表示，錢康明數次在市府同仁面前表達「許多計畫他都有自己的廠商可以來幫忙」，更提及「這個計畫會有廠商會來投標請同仁們放心」不用擔心時程，讓同仁感到不妥。

李國璋表示，錢康明也在臉書自揭，3月30日就逕自確定跨年演唱會的主持人，更稱先敲是「常識」，李國璋斥此舉是違法「綁標」，政府大小工程、活動只要超過15萬就都需經過採購程序，且文化局的採購標案評選委員都會經由錢康明圈選，倘若有任何圖利或不法的行為，相信錢康明難辭其咎。

民眾黨議員宋品瑩則說，錢康明在處理「兒探館」及「展演中心」兩案時，曾私下與某廠商密切接觸，6月及7月都特地北上與廠商見面討論，讓諸多市府人員不滿。在處理兒探館重啟監造的計畫時，還向高虹安表示「有廠商有意願BOT」，「廠商表示願意用行動支持高市長」。

宋品瑩表示，至於新竹市跨年晚會，錢康明親自圈選遴選委員、邀請投標廠商，不應沒得標就逕自解讀是因為「擋人財路」，損害遴選委員人格名譽、抹煞第一線基層努力。此外，錢康明在文化局面報市長的會議上、市府各局處公開會議中，皆持續邀約高虹安與廠商會面，遭高虹安多次拒絕，並當面告知錢康明「由於整體的計畫牽扯到文化部、交通處、經濟部及聯發科的經費補助，所以要麻煩文化局統整具體規劃建議，並研議法規可行性後，再行討論」。

李國璋質疑，錢康明說自己離職是「擋人財路」？種種跡象反倒顯示是擋到錢康明的財路。無黨籍議員鄭慶欽也強調，最近一連串的紛紛擾擾，起因還是要歸咎於高虹安在人事處理上不夠圓融、不夠謹慎，才會造成錢康明有這麼大的情緒反彈，呼籲高虹安要深刻反省檢討，用更大的努力來回應新竹市民朋友對於市府的期待。

錢康明回應指控：歡迎來告

面對李國璋、宋品瑩、鄭慶欽的指控，錢康明表示，「完全不會回應這場記者會的內容，我不會被牽著另闢戰場，我專心做我該做的事。」但他也強調，三位議員公開指控，不控告他們「並不代表我承認我有做違法之事」，如有記者會所說本人違反法律的事實，「歡迎他們來告我，我一定出庭說明」，還表示三位議員拿錯誤資料爆料，呼籲「幕僚們不要再亂給資料了！快幫幫市長吧！」

錢康明還為鄭慶欽點讚，認為對方稱高虹安在人事處理上不夠圓融、不夠謹慎，要深刻反省檢討等觀點，就是自己的意思。