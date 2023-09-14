（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）新竹市長高虹安近日涉豪宅、好友干政爭議，她以擔任新竹市選委會主委、市政繁忙為由，日前向民眾黨主席柯文哲請辭選決會委員及中央委員。但民眾黨中央委員會決議慰留高虹安中央委員一職，建議先請假。

根據民眾黨章規定，由於高虹安具有新竹市長身分，為當然中央委員；民眾黨3月公布的選舉決策會成員名單中，高虹安也名列指定委員。

針對新竹市長高虹安涉及多項爭議，是否影響民調，台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天(14日) 表示，高虹安受到太多關注，勸告民進黨，凡事適可而止，不要打到老百姓都覺得(莫名其妙) 這是在做什麼。

據了解，高虹安上週就跟柯文哲提出請辭選決會委員，原因是擔任新竹市選委會主委，擔任民眾黨選決會委員有利益衝突疑慮，11日選決會開會時，高虹安就沒有參與會議討論。

另一方面，高虹安因近日分身乏術，盼專心處理新竹事情，而中央委員常需開會討論通過議案，因此也動念請辭中央委員。

民眾黨人士轉述，中央委員會13日討論的議案包含選務、下鄉開講效益、第三方檢舉平台等案；其中討論到高虹安是否請辭中央委員時，許多中央委員有不同想法。

中央社報導，民眾黨有中央委員認為，目前調查結果未明，若現在就請辭中央委員，雖然是政治上的宣示，但反而會被認為是黨中央在切割；有中央委員認為，雖然好友干政的細節仍待釐清，但爭議延燒許久，不僅傷害高虹安，也傷害到民眾黨與柯文哲，民眾黨中央都要拿出一定的態度。

不過另有中央委員認為，此案應先調查，不必未審先判，若請辭反而會形同默認外界指控，並建議慰留高虹安；若高虹安近日須忙於市政，可先用向中央委員會請假方式代替。針對高虹安請辭中央委員一案，中央委員會決議慰留，但先讓高虹安請假。

民眾黨發言人李頂立表示，由於高虹安擔任新竹市選委會主委，為求選務公正，已請辭民眾黨選舉決策委員會委員一職；由於近日外界高度關注新竹市政府議題攻防，高虹安希望專注於市政，也表達請辭中央委員。

李頂立表示，但考量調查未明，且市長具有民眾黨當然中央委員身分，因此獲得中央委員會慰留，目前先請假。

台灣民眾黨主席柯文哲14日出席民眾黨台中立委第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）參選人蔡壁如大甲服務處座談，會前他接受媒體聯訪，高虹安近日涉豪宅、好友干政爭議，負面聲浪是否影響民調。

柯文哲表示，人活在世界上，有時候會感冒，體質好還好，高虹安從去年選舉到現在，受到太多關注，當時資策會告她背信、詐欺、侵權，最後法律也是不起訴；去年到現在指控高虹安的10件有8件不是真的，強調不敢說完全沒有錯，但要合乎比例原則。

柯文哲說，敬告民進黨，去年新竹市長選舉為什麼高虹安會贏，因為民進黨打過頭，打到最後老百姓覺得「這是在做什麼」，他勸告民進黨凡事適可而止。

對於高虹安官司纏身，蔡壁如表示，有時候是外界過度解讀，她這幾個月都在台中，只能從新聞知道訊息，高虹安會自己出來面對。

媒體問，高虹安是否有「後宮干政」問題，以及民眾黨內用人引發爭議，柯文哲表示，目前黨內也在討論，政治人物的家人界線要怎麼劃，他舉例，妻子陳佩琪也曾以專業角度給予意見，她建議目前自費的輪狀病毒，政府應要有部分負擔；黨內將訂1個規範，公務方面，親友有哪些可以做、哪些不可以做。

對於「藍白合」有可能從台中立委第一選區開始嗎，柯文哲說，政治人物不要以為自己多厲害，最後都是老百姓決定，還是相信台灣人民智慧，「我們是被時代潮流推著走，而不是領導時代潮流」。

新竹市長高虹安受太多關注 台灣民眾黨主席柯文哲勸告民進黨：適可而止