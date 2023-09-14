又是蝙蝠惹禍？印度南部爆立百病毒 2死706人病毒檢測 病毒簡介一次看

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）印度南部克勒拉省（Kerala）爆發立百病毒（Nipah Virus）疫情，已知造成2死，另有至少706人正在接受病毒檢測，當局於（13日）本週三起關閉了部分學校、辦公室，並暫停公共運輸，以防止疫情蔓延。

路透社引述一名衛生官員說法，目前某醫院收治了兩名成人和一名兒童患者，而當地政府週三晚上證實，至少有706人正在接受病毒檢測，包含153名衛生工作者，檢測結果尚未出爐。

省長Pinarayi Vijayan在聲明稿中表示，未來將有更多人需要接受檢測，政府也將提供隔離設施，並要求民眾在未來10天內盡量避免在科澤科德縣（Kozhikode）公共集會。

這是克勒拉省自2018年以來，第四次爆發立百病毒，自8月30日起，此波疫情已造成兩人死亡，當局已在科澤科德縣內至少8個村莊設立隔離區。

克勒拉省衛生廳長Veena George表示，目前的防疫重點著重在及早追蹤密切接觸者，並隔離出現症狀的民眾。

她說，在克勒拉省檢測到的是孟加拉變異病毒，這類變異病毒死亡率高，並且會人傳人，但傳染性較低。

為了避免疫情癱瘓醫療量能，該省部分地區的公眾行動將受到限制，並採取嚴格隔離措施，所有醫護人員於接觸感染者後都必須接受隔離。

一名政府官員透露，第一名死者居住在科澤科德縣內的一個村莊，為一名栽種香蕉、檳榔的地主，當他不幸確診後，當局立刻啟動疫調，並追蹤所有的接觸者，目前已知其女兒和姊夫都被感染，目前正住在隔離病房中，其他家庭成員和鄰居正在接受病毒檢測。

而第二名死者則在醫院與第一名死者有過接觸，但兩人並無任何關聯，為了保護當事人個資，這名官員並未透露個案的其他資訊。

《立百病毒小百科》

立百病毒為人畜共通性疾病，可藉由接觸受感染的蝙蝠、豬隻，或患者的體液而傳染。自然宿主為蝙蝠，在狐蝠屬及其他蝙蝠物種身上被發現，可造成多種動物感染(中間宿主)，如豬、馬、羊、狗、貓等動物，並傳染給人類。

感染症初期的症狀與流感類似，有些無症狀，有些呈現輕微或嚴重急性呼吸道症狀。嚴重個案可導致腦炎及抽搐，並於24至48小時進展至昏迷。康復後，可能有後遺症，如抽搐或人格改變。

立百病毒於1998年在馬來西亞首次被發現，當年造成100多人喪命，疫情也坡及新加坡。專家研判，當時森林野火和乾旱破壞蝙蝠的棲息地，蝙蝠遷移到養豬場附近的果樹，導致病毒從蝙蝠經由中間宿主豬隻，豬農在接觸豬隻的分泌物或組織後染疫。而新加坡則是因進口馬來西亞疫情之豬隻才引發疫情，造成11名屠宰場工作人員感染，1人死亡。

爾後，多國陸續發生零星疫情，依據WHO資料顯示，印度及孟加拉於2001年、2003年、2004年及2007-2015年陸續爆發立百病毒感染症疫情。2018 年印度克勒拉省再度爆發疫情。專家推斷感染源可能是食用遭感染立百病毒之果蝠其唾液或尿液所污染的水果或水果產品（如 生棗椰汁）。

據報導指稱，這次印度疫情的首例死者居住在Maruthonkara，位於一片300英畝的森林附近，當地有許多種類的蝙蝠棲息於此。2018年印度爆發疫情時，來自同一地區的果蝠並的檢測呈現陽性。