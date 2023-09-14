朝俄會談討論「敏感領域」 普丁欣然答應金正恩訪北韓的邀約

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）北韓領導人正在俄羅斯進行訪問，金正恩期間會面俄羅斯總統普丁，並邀請他訪問北韓，普丁欣然接受了邀請。

朝中社報導：「在13日朝俄首腦會談結束後舉行的晚宴上，金正恩鄭重邀請普丁總統在方便之時訪問朝鮮民主主義人民共和國（北韓）」「普丁總統欣然地接受邀請，再次表明將一如既往地延續朝俄友誼的歷史和傳統」。

然而在昨（13）日在會談結束後，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向記者表示，普丁目前沒有回訪北韓的計畫，但俄羅斯外長蕭依古和北韓外相崔善姬已達成協議，最早將會在下個月初於北韓舉行會談。

朝俄首腦會談時隔4年5個月，於昨日在俄羅斯阿穆爾州東方太空發射場進行會談，討論包含武器交易在內的多方面合作強化。

朝中社報導說道，金正恩在抵達東方太空發射場後對普丁說道：「對於這次的見面是在非常特殊、有特色的環境下進行，我感到非常高興」。

報導也提到，兩國首腦在會談中，確認兩國將在戰略戰術的合作上更加緊密，也討論了維護國家主權、發展利益、地區與世界的和平與安全、守護國際正義等重大問題，以及當前的合作事項，雙方意見一致並達成協議。

另外，雙方也就兩國人民福利、繼續建設性擴大雙邊關係達成協議，以及討論高層交流在內的多個領域的深化交流合作方案。

北韓及俄羅斯皆未針對具體的會談結果進行報導，克里姆林宮昨日表示，兩國將就「難以對外公開的敏感領域」進行合作。