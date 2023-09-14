「逾期蛋」沒完又來「幽靈蛋」？農業部疑抓台農替罪　又傳台灣海關、農委會進口數目兜不攏

（台灣英文新聞／李朝儀 台北報導）超思蛋爭議一波未平一波又起，洗選蛋標示不符，台農蛋品董座涂萬財抗議為農業部背鍋，國民黨今（14）日再掀巴西海關、我國海關統計的進口蛋數目，與農業部公布的4800萬噸相差500多噸，要農業部長陳吉仲說明「幽靈蛋」真相。

台農董座怒背黑鍋 稱農委會未提供相關資訊、強調沒有從中獲利

巴西蛋誤標效期，台農蛋品董事長涂萬財影片道歉稱「這是我的疏失」。然而聯合報13日報導揭露，涂萬財控訴，外界所見的道歉影片，是農業部要他擔下來平息風波，卻要以違反實安法之由要對他開罰，他被農業部找來幫忙，政府沒提供這批蛋何時裝船、製造日期、有效期限標示方法等資訊，他也幾乎沒有賺錢，背黑鍋真的很委屈、很冤枉。

有「養雞大王」之稱的涂萬財，銷售國產蛋逾40年，，農業部主動找上門要求協助洗選巴西蛋，他以每台斤40.5元向農業部進了308箱（11萬800顆）蛋，再以48.5元賣給全聯，雖有8元差價，但扣除清洗、運送、包材、管銷、物流等成本，基本沒獲利。

且政府並未提供這批蛋何時裝船、製造日期、有效期限標示方法等資訊，才依以往國產蛋標示模式，洗蛋日訂為製造日期9月6日，有效日期訂10月5日，非逾期蛋品。涂萬財為自己叫屈。

進口數目不符 幽靈蛋流向何處？

藍營今日召開記者會再提進口蛋「數目」疑點，國民黨立委賴士葆指出，巴西海關統計4月至6月份出口雞蛋到台灣的數量為5210公噸，但據台灣海關統計，8月底前總共進口5372公噸，農業部對外公布數字卻僅有4800公噸，農業部與台灣海關數據相差572公噸，賴士葆質疑，除了超思公司之外，誰也在進口巴西雞蛋？

賴士葆談及台農蛋品董座叫屈一事表示，農業部授意台農行事，要台農自行標示效期，到頭來卻要處罰他，當然會生氣。據商標法規定，標示虛偽不實要處罰3萬元以上30萬元以下罰款，另根據中華民國刑法第255條與第339條，虛偽標示分別可處以1年至5年不等的有期徒刑。賴士葆也批農業部，淪為超思代言人與行銷部，替超思圓謊，還為此指使其他廠商作假。

國民黨台北市議員張斯綱則質疑，農業部先前說自6月份開始就沒有巴西雞蛋進入台灣，為何巴西海關資料顯示6月份還有雞蛋出口到台灣？農業部有責任說清楚「幽靈蛋」、「神秘蛋」的來龍去脈。此外，農業部有沒有根據行政院所屬各機關委託推動民間辦理實施要點，對於超思公司經費收支情況、查核報告進行複查等問題，都希望對外講明白。

農業部：不會讓廠商說謊

面對台農董座喊冤，農業部次長陳駿季回應，對於這次雞蛋有效期限標示錯誤的事情，被扭曲的事我們要澄清，有疏失的地方我們也一定要處置，不會讓廠商說謊，更不會讓廠商背黑鍋，一切依法處理。