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食藥署：莫德納XBB.1.5疫苗EUA通過 台灣最快9月底開打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/14 10:48
（圖／路透社 HANNAH BEIER）

（圖／路透社 HANNAH BEIER）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）美國FDA於11日核准輝瑞/BNT、莫德納的最新一代COVID-19疫苗後，我國食藥署於昨（13）日宣布，經專家會議決議，核准莫德納XBB.1.5 疫苗專案輸入。由於，因已收到測試標準品，疫苗到貨後最快7天可完成檢驗封緘，9月底前有望開打。

食藥署表示，經審查莫德納XBB.1.5 疫苗所附資料證據，莫德納XBB.1.5 疫苗與先前已核准的莫德納疫苗採用相同的技術平台製造，具有相似的特性。動物試驗及小規模免疫原性試驗結果顯示，施打莫德納XBB.1.5 疫苗，可誘發對抗XBB變異株病毒(如XBB.1.5、XBB.1.16)較佳的中和抗體免疫反應，而對於重點變異株EG.5和新出現的變異株BA.2.86，亦可誘發相似的中和抗體免疫反應，可對目前流行的變異病毒株提供保護效益優勢。

在安全性方面，施打莫德納XBB.1.5 疫苗追加劑發生的局部/全身性不良反應與先前已核准的莫德納疫苗相似，以輕中度不良反應為主。

根據疾管署統計，近4週監測總計，本土檢出病毒株XBB為主流株、占99%。因此考量國內目前流行的變異株以XBB變異株病毒為主，世界衛生組織ＷＨＯ亦建議使用單價XBB.1衍生譜系(如XBB.1.5)作為新疫苗抗原成分，經食藥署專家會議整體評估其臨床風險效益，同意核准莫德納XBB.1.5 疫苗專案輸入。

莫德納XBB.1.5 疫苗適用於6個月以上兒童、青少年及成人的主動免疫接種。未來食藥署將持續監控國內外接種COVID-19疫苗的安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗之安全。

食藥署說，目前食藥署已收到檢測品，包括標準品跟疫苗樣品都有，根據過去經驗，疫苗到貨後最快7天可完成檢驗封緘作業，首批預估將有200萬劑，下週二將說明相關接種規劃，最快九月最後一週開打。

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