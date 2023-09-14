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利比亞死亡人數恐上看2萬 海巡撈屍、百屍同穴 、仍有城鎮苦待救援

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/14 10:39
利比亞橫屍遍野的景象宛若人間煉獄（圖／路透社）

利比亞橫屍遍野的景象宛若人間煉獄（圖／路透社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）風暴丹尼爾重創利比亞程度遠超官方、救援組織的預期，當地醫療機構最新預判死亡恐上看2萬人。德納市東部區域及沿海城鎮紹斯等地仍待救援人員挺進，當地慘況也被描述為「新的悲慘事件」。

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聯合國國際移民組織（IOM）當地時間13日表示，在受丹尼爾摧殘最為嚴重的東部城市德納（Derna），至少有三萬人流離失所；該組織還指出，包括班加西市（Benghazi）在內其他受影響的地區，已知有6085人無處可依。

先前紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）宣稱失蹤者上萬，根據位於東北部的貝達醫療中心（al-Bayda medical centre）主任馬奇克（Abdul Rahim Maziq）預估，死亡人數恐高達2萬人。

８日至今利比亞街頭依然屍橫遍野，飲食短缺，當局正致力於恢復網路。由於一些災區地處偏遠，政府運作也抓襟見肘，確切人數仍需時間確認。丹尼爾（Storm Daniel）所帶來的破壞規模遠超預期，利比亞東政府緊急事務委員會委員、民航部長契奇歐華特（Hichem Chkiouat）表示，重建工作將耗資數十億美元。

由道路及橋梁管理局成立的技術評估技術委員會宣布，德納市公路網的毀損範圍估計為30公里，洪水造成的破壞面積達90公頃，5座橋梁被沖毀。由於道路毀損，援助機構努力克服難關救援德納市，主要透過埃及提供直升機。英國13日也宣布一項高達100萬英鎊的初步救援計畫。

由於屍體須盡快掩埋避免疾病傳播，數百具屍體被集中葬於同個墳墓。德爾納居民要求設立一所新的野外醫院，因為當地現有的兩間醫療院所已經成為臨時停屍房。

海巡隊正沿著海岸努力尋找被沖走的屍體，許多已被尋獲的屍體被送往東部港口城市托布魯克（Tobruk）進行身份辨識。

記者艾爾賈赫（Mohamed Eljarh）指出，救援人員尚未抵達德納市部分東部區域，以及附近沿海城鎮紹斯（Sousse）以及沙赫爾（Sahel）。一些倖存者仍在廢墟下等待救援。他將紹斯鎮及周邊村莊的描述為「新的悲慘事件」，「數以百計的房屋被埋在泥土、瓦礫跟水之下。沒有救難人員前來，其他地區也有類似情形，死亡人數將是驚人的。」
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更新時間 : 2023-09-14 13:15 GMT+08:00

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