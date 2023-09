【MTV大獎得獎名單】Taylor Swift抱9項大獎成大贏家　BLACKPINK獲頒年度團體獎

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)MTV 音樂錄影帶大獎今(13)日揭曉,Taylor Swift抱回9 座獎項成最大贏家

2023 年 MTV 音樂錄影帶大獎(MTV Video Music Award,簡稱VMA) 在台灣時間今天上午於新澤西州的保誠中心(Prudential Center)舉行,再由饒舌女皇Nicki Minaj連莊主持,此外她也是表演者與本屆 「最佳嘻哈音樂錄影帶」的得主。

Taylor Swift本屆拿下「年度歌曲」、「最佳流行音樂錄影帶」、「 最佳導演」等獎項以及最大獎「年度最佳音樂錄影帶」, 並打破自己去年創下的「拿下最多次年度最佳音樂錄影帶獎的藝人」 紀錄,第四度奪下該獎,本屆風光抱回共計 9 座獎項成最大贏家。

表演方面,甫於上週推出新專輯《GUTS》的「霸王級新人」Olivia Rodrigo登台獻唱冠軍主打〈vampire〉;另外,Demi Lovato呼應即將在週五發行的新專輯《REVAMPED》 搖滾概念,以爆發力十足的唱功一連串帶來〈Heart Attack〉、〈Sorry Not Sorry〉、〈Cool For The Summer〉等代表作的搖滾版本,熱血炸翻全場。

Nicki Minaj則身穿一席黑色澎澎禮服獻唱最新單曲〈Last Time I Saw You〉,除了快嘴外更大展歌唱實力, 隨後她將禮服脫下身上只剩黑色薄紗內衣, 並驚喜帶來從未曝光的新曲,引起歌迷一陣尖叫;此外, 本屆典禮為了慶祝嘻哈文化 50 週年,包含Nicki Minaj、LL Cool J、DMC、Doug E. Fresh、Lil Wayne等嘻哈巨擘齊聚一堂帶來合作舞台。

得獎名單

年度最佳音樂錄影帶 VIDEO OF THE YEAR

Taylor Swift〈Anti-Hero〉

年度藝人 ARTIST OF THE YEAR

Taylor Swift

全球偶像 GLOBAL ICON

Diddy

音樂錄影帶先鋒 VIDEO VANGUARD

Shakira

年度歌曲 SONG OF THE YEAR

Taylor Swift〈Anti-Hero〉

最佳新人 BEST NEW ARTIST

Ice Spice

年度最佳PUSH演出 PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR

TOMORROW X TOGETHER〈Sugar Rush Ride〉

最佳組合音樂錄影帶 BEST COLLABORATION

KAROL G、Shakira〈TQG〉

最佳流行音樂錄影帶 BEST POP

Taylor Swift〈Anti-Hero〉

最佳嘻哈音樂錄影帶 BEST HIP-HOP

Nicki Minaj〈Super Freaky Girl〉

最佳R&B音樂錄影帶 BEST R&B

SZA〈Shirt〉

最佳另類音樂錄影帶 BEST ALTERNATIVE

Lana Del Rey ft. Jon Batiste〈Candy Necklace〉

最佳搖滾音樂錄影帶 BEST ROCK

Måneskin〈THE LONELIEST〉

最佳拉丁音樂錄影帶 BEST LATIN

Anitta〈Funk Rave〉

最佳韓流音樂錄影帶 BEST K-POP

Stray Kids〈S-Class〉

最佳非洲舞曲音樂錄影帶 BEST AFROBEATS

Rema & Selena Gomez〈Calm Down〉

最具正能量音樂錄影帶 VIDEO FOR GOOD

Dove Cameron〈Breakfast〉

夏日演出 SHOW OF THE SUMMER

Taylor Swift〈Anti-Hero〉

夏日歌曲 SONG OF THE SUMMER

Jung Kook ft. Latto〈Seven〉

年度團體 GROUP OF THE YEAR

BLACKPINK

年度專輯 ALBUM OF THE YEAR

Taylor Swift《MIdnights》

最佳導演 BEST DIRECTION

Taylor Swift〈Anti-Hero〉

最佳攝影 BEST CINEMATOGRAPHY

Taylor Swift〈Anti-Hero〉

最佳視覺特效 BEST VISUAL EFFECTS

Taylor Swift〈Anti-Hero〉

最佳編舞 BEST CHOREOGRAPHY

BLACKPINK〈Pink Venom〉

最佳藝術指導 BEST ART DIRECTION

Doja Cat〈Attention〉

最佳剪輯 BEST EDITING

Olivia Rodrigo〈vampire〉