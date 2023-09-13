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台北艾麗酒店「香聚來義串」品嚐地中海風味炭烤串燒　加購再享清涼啤酒暢飲

By 台灣英文新聞
2023/09/13 20:32
台北艾麗酒店「香聚來義串」品嚐地中海風味炭烤串燒，加購再享清涼啤酒暢飲。（圖／品牌提供）

台北艾麗酒店「香聚來義串」品嚐地中海風味炭烤串燒，加購再享清涼啤酒暢飲。（圖／品牌提供）

台北艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳9月18日起至11月30日推出「香聚來義串」海陸烤串美饌，匯集海鮮、頂級肉品及蔬菜等豐富的海陸食材，任選三串一組，每串420元+10%起，由主廚精確掌握火侯以直火炭烤，搭配秘製醬料及附餐小食，輕鬆烤肉省去奔波辛勞，專人料理優雅享受美味。凡點用「香聚來義串」每位加價600元+10%即可享用「義饗沙拉吧」，或享「臺虎精釀生啤酒」暢飲，歡聚佳節就要盡情大口吃肉大口喝酒。

中秋節親友相聚團圓烤肉已成風潮，美食佳釀必不可少，主打義式料理的LA FARFALLA餐廳，嚴選頂級食材及新鮮時蔬，以烤串方式呈現地中海風味燒烤料理，肉食族特別推薦「香料醃漬紐西蘭羊排串」每串1,580元+10%，以小茴香、大蒜、橄欖油、鹽等醃漬調味，堆疊出誘人香氣，再以大火炭烤將表層面烤至金黃、肉質鮮嫩夠味。油花豐富的「美國精選無骨牛小排五盎司」每串1,280元+10%，入口即化的滑潤與馥郁口感滋味令人難忘，簡單灑上黑胡椒，就能享受最原始的美味。來自西班牙擁有豬肉界勞斯萊斯級美譽的「伊比利梅花肉」每串1,280元+10%，肥瘦各半油花分佈均勻，炭烤後散發獨有榛果香氣令人垂涎。「去骨雞腿」每串540元+10%，選用台灣土雞以多樣香料醃製，烘烤至外皮金黃保有肉汁及軟嫩口感，搭配黃、綠櫛瓜口感更升級。

愛吃海鮮的饕客千萬不可錯過的台灣「石斑」每串1,180元+10%，先以百里香與橄欖油醃製，將魚皮香煎上色後入爐烘烤，酥脆魚皮下的魚肉如奶油般滑嫩同時保有彈牙口感，完美刻劃迷人的海島風情。另外，鮮彈的「海大蝦」每串兩隻980元+10%，份量十足碩大飽滿，以直火炭烤將蝦子的鹹鮮與香氣保留其中，最後在嘴裡迸發。烤肉熱門的「透抽」每串二隻560元+10%，選用澎湖現流透抽每日直送，口感彈牙、軟嫩，美好滋味欲罷不能。此外也可選擇「時令鮮蔬」每串420元+10%，包含黃綠櫛瓜、甜椒、洋蔥等各色蔬菜，天然的營養與鮮甜，清爽解膩，與主菜相互搭配、中和口感，烤肉也可以攝取優質蛋白質與滿滿纖維，不怕熱量破表。

賓客可自由搭配、任選喜愛的串烤料理，最低需點選三串，每組皆佐襯軟透的「迷迭香馬鈴薯」、清爽油醋「田園沙拉」及炭香十足的「蒜味麵包」，主廚更針對烤串料理特別設計兩款獨門佐料蘸醬，包含「蒜香辣味橄欖油調味汁」以獨家比例調配蒜頭、辣椒及橄欖油等辛香料費時熬製，鹹辣夠味、烤肉必備的經典「黑胡椒燒烤醬」搭配烤串料理更增層次與風味，在節日歡愉氣氛下，不須自己備料、動手即可輕鬆享受烤肉慶典，舉杯歡慶月圓人團圓的溫馨時刻。

詳情及預訂請洽LA FARFALLA義式餐廳(02)6631-8060或至humblehousehotels.com。
中秋節
艾麗酒店

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更新時間 : 2023-09-13 22:13 GMT+08:00

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