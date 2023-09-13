顏值超高！荷蘭鋼琴家兄弟檔再度訪台　台北高雄表演曲目、場次曝光！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)荷蘭的鋼琴家兄弟檔盧卡斯‧尤森和亞瑟‧尤森，繼2019年後再度來台。
此行重頭戲，是和NSO音樂總監準‧馬寇爾及NSO合作演出樂團的開季音樂會《幻夢如海‧雙鋼琴之夜》。在此之前，尤森兄弟檔也會再度造訪高雄衛武營音樂廳，帶來《春之祭》雙鋼琴音樂會。
9月17日NSO將正式揭開2023/24樂季序幕。將於國家音樂廳登場的NSO開季音樂會《幻夢如海‧雙鋼琴之夜》，尤森兄弟與NSO的首度合作，呈現浦朗克D小調雙鋼琴協奏曲和武滿徹為雙鋼琴與管絃所寫《夢的引用─海啊，帶我走！》，理查‧史特勞斯的《唐璜》，作品20和《死與變容》，作品24。
浦朗克的D小調雙鋼琴協奏曲巧妙地融合古典與爵士色彩，為20世紀的新古典主義注入全新曲趣。武滿徹的作品深受法國作曲家德布西影響，在雙鋼琴與管絃樂合奏的《夢的引用–海啊，帶我走！》當中，他引用德布西的《海》，並保有東方哲學韻味。理察‧史特勞斯的交響詩，兼具寫情、寫景、寫意，《唐璜》與《死與變容》正是典型例子。前者勾勒一位追求完美女性的理想主義者，後者描述臨終者回憶過往時光與命運搏鬥，最終靈魂昇華。
鋼琴家尤森兄弟除了與NSO合作演出開季音樂會，也將於9月16日於衛武營音樂廳舉辦雙鋼琴－盧卡斯及亞瑟‧尤森《春之祭》音樂會。衛武營國家藝術文化中心為歡慶今年開館五週年，繼2019年後再度邀請尤森兄弟造訪衛武營演出，本次將為觀眾帶來巴赫、莫札特、拉威爾、史特拉汶斯基等大師作品。
《春之祭》音樂會上半場，尤森兄弟首先將演出3首巴赫作品的四手聯彈改編版本，包括〈羊群將安然牧放〉、聖詠前奏曲《請來，萬邦的救主》、選自清唱劇《神時良辰》的小奏鳴曲。接著帶來雙鋼琴曲目，包含兩人拿手的莫札特：D大調雙鋼琴奏鳴曲，以及拉威爾的《圓舞曲》雙鋼琴版本。下半場則獻上史特拉汶斯基《春之祭》，尤森兄弟將以雙鋼琴挑戰繁複的節奏、堆疊詭譎的現代聲響，讓本場音樂會如歷經狂舞力竭般結束。
哥哥盧卡斯．尤森表示這是第一次到台北，2019年曾去過高雄，再次回到台灣感到很溫暖，很喜歡台灣的食物，遠從15個小時時差的荷蘭來到充滿人情味的台灣，在這裡仍然感受到家的感覺，深刻感受到兩個國度間沒有距離。
尤森認為，浦朗克的作品非常適合作為開季演出，是一首非常明亮的法國作品；武滿徹的作品對他們常年在國外演出、以古典曲目為主的演奏家來說是創新的嘗試。
尤森兄弟自幼就展露演奏天賦，孩提時已於荷蘭碧翠絲女王御前演奏，多次獲得首獎，近期除了舉辦獨奏會，也與美國波士頓交響樂團（Boston Symphony Orchestra）、荷蘭廣播愛樂樂團（Netherlands Radio Philharmonic Orchestra）、瑞士巴塞爾交響樂團（Sinfonieorchester Basel）等樂團合作。
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