顏值超高！荷蘭鋼琴家兄弟檔再度訪台　台北高雄表演曲目、場次曝光！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)荷蘭的鋼琴家兄弟檔盧卡斯‧尤森和亞瑟‧尤森，繼2019年後再 度來台。

此行重頭戲，是和NSO音樂總監準‧馬寇爾及NSO合作 演出樂團的開季音樂會《幻夢如海‧雙鋼琴之夜》。在此之前， 尤森兄弟檔也會再度造訪高雄衛武營音樂廳，帶來《春之祭》 雙鋼琴音樂會。

9月17日NSO將正式揭開2023/24樂季序幕。將於國家音樂廳登場的NSO開季音樂會《幻夢如海‧ 雙鋼琴之夜》，尤森兄弟與NSO的首度 合作，呈現浦朗克D小調雙鋼琴協奏曲和武滿徹為雙鋼琴與管絃所寫《 夢的引用─海啊，帶我走！》，理查‧史特勞斯的《 唐璜》，作品20和《死與變容》，作品24。

浦朗克的D小調雙鋼 琴協奏曲巧妙地融合古典與爵士色彩， 為20世紀的新古典主義注入全新曲趣。 武滿徹的作品深受法國作曲家德布西影響， 在雙鋼琴與管絃樂合奏的《夢的引用–海啊，帶我走！》當中， 他引用德布西的《海》，並保有東方哲學韻味。理察‧ 史特勞斯的交響詩，兼具寫情、寫景、寫意，《唐璜》與《 死與變容》正是典型例子。 前者勾勒一位追求完美女性的理想主義者， 後者描述臨終者回憶過往時光與命運搏鬥，最終靈魂昇華。

鋼琴家尤森兄弟除了與NSO合作演出開季音樂會，也將於9月16 日於衛武營音樂廳舉辦雙鋼琴－盧卡斯及亞瑟‧尤森《春之祭》 音樂會。衛武營國家藝術文化中心為歡慶今年開館五週年，繼201 9年後再度邀請尤森兄弟造訪衛武營演出，本次將為觀眾帶來巴赫、 莫札特、拉威爾、史特拉汶斯基等大師作品。

《春之祭》 音樂會上半場，尤森兄弟首先將演出3首巴赫作品的四手聯彈改編版 本，包括〈羊群將安然牧放〉、聖詠前奏曲《請來，萬邦的救主》、 選自清唱劇《神時良辰》的小奏鳴曲。接著帶來雙鋼琴曲目， 包含兩人拿手的莫札特：D大調雙鋼琴奏鳴曲，以及拉威爾的《 圓舞曲》雙鋼琴版本。下半場則獻上史特拉汶斯基《春之祭》， 尤森兄弟將以雙鋼琴挑戰繁複的節奏、堆疊詭譎的現代聲響， 讓本場音樂會如歷經狂舞力竭般結束。

哥哥盧卡斯．尤森表示這是第一次到台北，2019 年曾去過高雄，再次回到台灣感到很溫暖，很喜歡台灣的食物，遠從15個小時時差的荷蘭來到充滿人情味的台灣 ，在這裡仍然感受到家的感覺， 深刻感受到兩個國度間沒有距離。

尤森認為，浦朗克的作品非常適合作為開季演出， 是一首非常明亮的法國作品；武滿徹的作品對他們常年在國外演出、 以古典曲目為主的演奏家來說是創新的嘗試。

尤森兄弟自幼就展露演奏天賦， 孩提時已於荷蘭碧翠絲女王御前演奏，多次獲得首獎，近期除了舉辦獨奏會，也與美國波士頓交響樂團（Boston Symphony Orchestra）、荷蘭廣播愛樂樂團（Netherland s Radio Philharmonic Orchestra）、瑞士巴塞爾交響樂團（Sinfonieo rchester Basel）等樂團合作。

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