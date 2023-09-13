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Converse全新秋冬季都市機能風系列　打造街頭戶外疊穿風格

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/13 20:15
Converse推出2023秋冬季都市機能風系列。(圖/品牌提供)

Converse推出2023秋冬季都市機能風系列。(圖/品牌提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）Converse全新推出秋冬季都市機能風系列，打造街頭戶外疊穿風格。

本季秋冬系列將戶外功能性與時下潮流風格巧妙融合。主推鞋款「厚爪鞋」（Chuck Taylor All Star City Trek）將戶外元素融入經典鞋型，打破穿搭局限。 CX發泡鞋墊讓舒適性躍升新層次，輪胎感橡膠外底提供強大抓地力，同時還有特別打造的WP版，皮面材質更配備彈性鞋領口及防潑水鞋面，更能體驗郊外亦或城市的探索。

Converse全新秋冬季都市機能風系列　打造街頭戶外疊穿風格
Chuck Taylor All Star City Trek帆布款。（圖／品牌提供）

服飾類單品包含背心、棉T、羽絨夾克等多類別產品，輕鬆覆蓋秋冬豐富穿搭場景。加襯背心配合棉T等單品多層疊穿，增加穿搭層次和趣味性，拒絕乏味單調。女生短款羽絨夾克既能滿足秋冬戶外的保暖需求，又能百搭不同單品，讓女生們在秋冬也盡顯身型；男款羽絨夾克以經典款式疊加機能風格，幫助你以百變造型挑戰多樣氣候。在本季秋冬，跟隨匡威的腳步，開啟趣味疊穿之旅，盡情發揮創意，玩出穿搭新角度！

Converse都市機能風系列建議零售價為新台幣1290—3580元，將於2023年9月28日起於Converse指定店舖上市陸續發售。 實際販售資訊依店點公告為主，詳情請參考官網CONVERSE Taiwan官方Facebook專頁CONVERSE Taiwan官方Instagram專頁
Converse
厚爪鞋

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