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侯友宜訪美8天跑4地拜會AIT 金溥聰不隨行　

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/09/13 17:51
侯友宜對訪美之行充滿信心（圖／中央社）

侯友宜對訪美之行充滿信心（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）國民黨總統參選人、新北市長侯友宜明（14）日將啟程訪美，外傳選辦執行長金溥聰並未隨行，對此侯友宜僅表示，重要的是候選人在美國如何去深化台美關係、強化雙邊經濟合作。

侯友宜將於明日至21日前往美國進行為期8天的訪問，期間將造訪紐約、紐澤西、華府、舊金山，行程規劃為14日晚抵達紐約；15日拜會智庫、僑社，於晚間舉辦僑宴；16日接受國際媒體專訪，並與青年領袖餐敘座談，前往紐澤西，全美台灣同鄉聯誼會將舉行歡迎活動。

預計訪團將於17日造訪華府，拜會僑社、舉行僑宴；18至19日將拜會美國在台協會（AIT），有望與AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）會面，並前往拜會美國國會議員，在布魯金斯學會發表演講；20日前往舊金山與科技界座談，舉辦僑宴後，21日凌晨搭乘華航班機返台。

曾任駐美代表、目前擔任侯友宜選辦金溥聰傳並未隨行，侯友宜對此沒有正面回應，僅強調此行「最重要是候選人到美國，如何深化台美關係及大家最關心的兩岸問題，如何強化台美合作能帶給民眾好的生活，這是候選人的責任。」

至於返台後新北市議會新會期就要開議，是否會希望總質詢提前及何時請假？侯表示，會尊重議會的相關決定，請假事宜也會做妥適安排。
侯友宜訪美
侯友宜
AIT

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更新時間 : 2023-09-13 22:13 GMT+08:00

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