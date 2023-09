台北表演藝術中心、香奈兒Camping Asia計畫　精選演出節目曝光

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 香奈兒、台北表演藝術中心(簡稱北藝中心)與法國國家舞蹈中心(Centre National de la Danse of France 簡稱CND)推出2023 Camping Asia計畫。

「Camping」計畫於2015年由法國國家舞蹈中心創辦,在2017年與北藝中心簽定合作,由藝術家林人中擔任策展人,今年的Camping Asia將於11月20日至12月1日於北藝中心舉辦,邀請11個地區21位跨領域藝術家、16所藝術院校超過120位師生參加,包括各種課程、工作坊、表演節目等豐富活動,將於9月22日起開放一般民眾購票。

兩年一度的Camping Asia開幕作品為肯亞藝術家萬吉魯.卡穆尤(Wanjiru Kamuyu)帶來的《我是紅》(Portraits in Red),探討因種族和社會偏見所塑造的審美標準。

泰國藝術家畢他雅・派方(Phitthaya Phaefuang,又名Sun)則帶來《身為泰國混血兒我真他媽驕傲到不行》(REALNESS:LUK KREUNG),由於Sun的母親是泰國人、父親是法國人,此作品是他送給母親的禮物,他透過自身的方式深刻探索自己身分與LGBTQ文化的認同問題。

印度舞蹈家阿森.博朗(Aseng Borang)用《沒有人是局外人》(Terms and Conditions Apply)作品,試圖以簡單的遊戲結構邀請觀眾和表演者共同參與,透過椅子座位的爭奪,模糊了遊戲和表演之間的界限。

行為藝術家松根充和(Michikazu Matsune)以《跳舞吧!如果你想進入我的國家》(Dance, If You Want to Enter My Country!)檢視身份歧視和監控的陰暗面,作品靈感源自於2008年一名非裔美國舞者入境以色列時因他的穆斯林名字在通關時被攔截,被迫在邊境安全人員面前跳舞,以證明自己的職業和身份。

首次來到亞洲的奧地利舞蹈家,同時也是音樂家的Simon Mayer嘗試在台上優雅演奏小提琴、使用電鋸,《迷幻長日(SunBengSitting)結合當代舞蹈元素和民俗舞蹈元素,呈現城市與鄉村的矛盾。

台灣代表藝術家則有2022年獲得日本橫濱舞蹈大賽評審團獎的編舞家劉奕伶,她帶來的作品《Game On》將焦點放在「競爭」所帶來的被定義、被抉擇、被決定離去或留下的議題,更將主題延伸至與他人與自己的較量。

參與營隊的學生來自8個地區共16所藝術院校,包含國立台北藝術大學、國立台灣藝術大學、台北市立大學、中國文化大學、實踐大學、南華大學、台南應用科技大學、國立中山大學、樹德科技大學、香港演藝學院(香港)、御茶水女子大學(日本)、韓國藝術綜合學校(韓國)、朱拉隆功大學(泰國)、拉薩爾藝術學院(新加坡)、安東布魯克納大學(奧地利)與加州藝術學院(美國)。