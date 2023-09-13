台北富邦銀行榮獲今周刊財富管理銀行評鑑「最佳數位體驗獎」

台北富邦銀行持續優化數位金融服務、開發鷹眼模型協助詐騙偵防， 獲得《今周刊》第17屆「財富管理銀行評鑑」的肯定！今(13) 日《今周刊》公布此評鑑評選結果，北富銀從眾多競爭者中出線， 一舉榮獲「最佳數位體驗」、「最佳智能理財」、「最佳資產守護」 三獎項，彰顯北富銀積極應用新的數位與AI科技， 提供客戶更便捷、貼合需求的商品和服務， 以及主動阻詐守護客戶資產，外界賦予高度正面評價。

北富銀數位金融總處執行副總經理陳弘儒表示， 北富銀的數位金融服務創新聚焦於「優化用戶數位體驗」、「 虛實協作整合服務」，以客戶為核心， 運用大數據分析深入瞭解客戶需求及痛點，推出創新金融服務； 同時優化用戶旅程，提升客戶黏著度與滿意度，並結合線上、 線下通路，提供無縫的虛實整合服務，打造虛實一致的金融體驗。

有鑑於LINE為國人使用率最高的社群軟體，北富銀將客戶常用的 服務如辦卡、查帳單、繳卡費等功能，整合於LINE官方帳號， 讓客戶更直覺、便利辦理金融業務，其中「行動取號」服務， 客戶可透過LINE官方帳號查看鄰近分行的最新等待人數並線上取 號，再經由推播通知前往分行，大幅減少現場等待時間， 推升客戶滿意度。此外，以往客戶要親臨分行下單，北富銀的「一鍵 下單」服務讓客戶完成理財諮詢與規劃後， 可直接利用行動銀行或網路銀行下單，更省時便利；而網銀「 理財幫手」專區提供每週投資焦點及研究季報等最新市場資訊，24 小時投資機會不漏接！

在數位理財上，北富銀推出一站式數位理財服務「奈米投」，採用先 進獨特的專利技術「具調節帳戶機制的證券投資系統」及「 可即時海量演算的投組管理系統」(統稱：自動再平衡運算系統)， 以「切小股」獨家分割交易技術，讓投資人以新台幣1,000元的 低投資門檻、簡易4步驟，就能多元佈局台灣或全球ETF， 分散風險，且有專家團隊靈活因應市場調配投資組合， 協助客戶在風險與報酬間取得平衡，解決了「沒時間、沒想法、 沒閒錢」的痛點。根據統計，奈米投上線至今年8月，已協助124 萬人打造投資計畫，且資產管理規模持續擴大，相較去年同期， 維持兩位數的年成長。市場肯定亦反映於獲獎實績， 年初以來奈米投已勇奪「2023財訊財富管理大獎-金融服務創新 」、「《財資雜誌(The Asset)》Triple A Digital Awards-最佳數位理財體驗」、「《數位銀行家(The Digital Banker)》2023年全球私人銀行創新獎-創新投資平台傑 出獎首獎」等六項殊榮。

北富銀協助客戶創造財富，同時亦積極落實公平待客，本著「 對社會、客戶誠信」的使命，與內政部警政署刑事警察局合作開發「 鷹眼模型」AI偵測專利技術，為客戶守護資產。鷹眼模型納入50 多種動態交易風險參數，一旦偵測、分析到帳戶面臨高風險， 即時採取行動，例如暫時禁提、通報警方協防等，以此防堵詐騙， 減少新的警示帳戶。自去年7月落地應用以來， 北富銀每月高風險案件數驟降99%，異常帳戶的偵測率大幅提高4 02倍；根據統計，2022年整體銀行警示帳戶數一年平均上升4 7%，北富銀不升反降，減少約14%，整體佔比降逾40%。 且至今年7月，鷹眼模型上路一年，北富銀成功攔阻283件詐騙， 阻詐金額超過新台幣3.1億元。

《今周刊》「財富管理銀行評鑑」自2007年開辦，至今年邁入第 17年， 每年透過客觀問卷調查與專業評審團對銀行財管業務進行全方位評核 ，選出財富管理、數位服務等表現傑出的銀行， 為台灣最具代表性的金融評鑑。今年因應大環境金融詐騙猖獗， 此評鑑增設「最佳資產守護獎」，以鼓勵金融業善盡企業社會責任， 協力防詐保護全民資產。 北富銀以具體行動展現持續優化數位金融服務及守護客戶資產的用心 ，成果有目共睹，獲獎實至名歸。

台北富邦銀行榮獲《今周刊》第17屆財富管理銀行評鑑之 「最佳數位體驗獎」，由數位金融總處執行副總陳弘儒(右)代表受 獎。(照片由富邦金控提供)