科學人變藝術家　土銀藝文走廊展出吳瑞昌畫作

土地銀行總行「館前藝文走廊」今年強勢回歸，本次邀請物理老師暨藝術家的吳瑞昌參展，並於13日舉行「雅韻墨緣-吳瑞昌書畫展」開展典禮，其展覽期間自今年9月13日至10月4日，吳瑞昌將展出其「水光雲影」、「眺望觀音山」等知名作品。

這次土銀「館前藝文走廊」邀請吳瑞昌參展，吳瑞昌畢業於國立臺灣師範大學物理學系研究所且長期擔任臺北市立大同高中物理老師，他在教職期間受同校美術老師啟發，自此醉心於書畫創作，在課後時間四處拜師學藝，近年退休後亦全心投入藝術界，吳瑞昌也為自己起了「蔥嶺居主人」名號，象徵「科學人」轉行藝術家。

隨吳瑞昌多年來創作不懈，如今在藝術界已樹立一席之地，他不僅先後獲得「世界華人美術名家」、「揚州八怪酒杯」金樽獎等獎項肯定，亦曾擔任丹墨畫會會長及青嵩畫會副會長，甚至在中正紀念堂、國父紀念館舉辦中華書畫學會展覽。

吳瑞昌認為，自己人生最好的寫照是「藝術是生活，生活是藝術」，即使習畫已30多年，但繪畫世界仍是一片無垠大海，往往都要先學習、然後知其不足，再向他人求教，從中領會書法與繪畫運筆技巧，進而達到更新穎、更具創意的創作境界。

為了讓各界欣賞吳瑞昌作品，土地銀行總行（臺北市中正區館前路46號）「館前藝文走廊」於9月13日（三）起每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放）展出其畫作，並於10月4日（三）中午12時卸展，歡迎蒞臨觀賞。

土地銀行自2005年起秉持支持本土藝文理念發起「館前藝文走廊」活動，累計近20年已邀請國內數百位藝術家參展，不僅提升土銀關懷社會及藝文發展的企業形象，同時也發揮引領同業的拋磚引玉效果。

土地銀行董事長謝娟娟上任後更擴大發揮公股銀行ESG領域的「促進文化發展」使命，除藝文走廊外，另以包場本土布袋戲電影「素還真」等各項具體行動發揚本土文化。在土地銀行與各界齊心努力下，近五年臺灣文創產業年度營業額從8,362億元逐步成長到9,643億元，隨文化部今年啟動「文化成年禮金」疫後振興政策、地方縣市政府自主減免娛樂稅，以及實體表演展覽回溫，臺灣文創營業額可望再創新猷。

土地銀行除運用「館前藝文走廊」活動推廣本土藝術，為臺灣文化藝術教育扎根，亦以「豐厚、和諧、熱誠、創新」的經營理念，對環境、社會及經濟正向發展扮演更積極的角色。

土地銀行副總經理邱天生（右）聆聽藝術家吳瑞昌（左）導覽其作品。(照片來源：土銀提供)