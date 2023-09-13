張錦霞校長深耕新北海洋教育　獲「海洋保育貢獻楷模個人獎」

海洋委員會舉辦首屆全國性「海洋保育貢獻楷模獎」， 新北市野柳國小張錦霞校長榮獲「個人獎」，並於今(13)日市政 會議獻獎。張校長將海洋教育結合社區永續發展， 帶領親師生和社區夥伴關注海洋生態保育並展現守護家鄉的海洋行動 ，深獲肯定。

教育局表示，新北市野柳國小為海洋教育特色學校，自2015年 張錦霞校長就任後，多年深耕海洋教育，校園除了落實新北市「 海洋生活、生活海洋」核心目標，更響應聯合國永續發展目標( SDGs)第14項「水下生命」，集結校內教師智慧、 在地海洋資源及社區力量，讓學生從復育家鄉的海洋出發， 從關懷到行動，如為野柳海洋生物請命， 自主發起一人一信給侯市長伯伯， 進而促成野柳水產動植物繁殖保育區建立， 實為海洋教育推動生態保育之典範。

張錦霞校長表示，非常感謝新北市教育局舉薦!近幾年， 野柳國小努力結合社區永續發展推動海洋教育，引領教師、學生、 家長和在地居民關注海洋生態保育，以行動守護家鄉的海洋； 同時積極尋求產官學的合作資源，透過跨域整合的校訂課程， 讓孩子自主學習思考家鄉永續發展的海洋議題，親身參與公民行動， 例如爭取野柳保育區、潮間帶生態監測、復育鱟卵、 竹叢礁軟絲復育及珊瑚棲地復育等，推動慢魚運動和海鮮選擇指南， 讓海洋保育更貼近生活。學校團隊也積極編製海洋教案和保育繪本， 提供多元的學習素材，期盼海洋教育向下紮根， 永續海洋生態環境和保育行動。

教育局補充，張錦霞校長帶領學校團隊研發海洋教育課程， 響應新北市海洋教育政策，整合產官學及在地資源， 透過教育的力量將「海洋保育」從文字和概念轉化為生活實踐， 貢獻卓越，今年度榮獲海洋委員會「海洋保育貢獻楷模獎」， 實至名歸，為新北市撒下永續海洋教育的種子， 期望新北市更多地區響應這份力量， 讓更多學子實踐海洋保育於生命之中。

張錦霞校長(右2)獲頒海洋保育楷模貢獻獎。（照片來源：新北市教育局提供）

張錦霞校長(左)帶領學生進行獨木舟薪傳畢業典禮。（照片來源：新北市教育局提供）