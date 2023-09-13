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美國CDC：建議6個月以上打一劑輝瑞/BNT或莫德納的XBB.1.5疫苗 本週開打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/13 17:30
美國CDC建議出生6個月以上的所有美國公民均可接種輝瑞/BNT、莫德納的最新一代COVID-19疫苗。（圖／路透社）

美國CDC建議出生6個月以上的所有美國公民均可接種輝瑞/BNT、莫德納的最新一代COVID-19疫苗。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）繼11日美國FDA核准輝瑞/BNT、莫德納的最新一代COVID-19疫苗後，CDC於12日火速召開會議研擬指南，會後建議出生6個月以上的所有美國公民均可接種；外界預計疫苗最快將於美國時間本週三開打。

美國食品暨藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）9月11日核准輝瑞/BNT、莫德納的最新一代COVID-19疫苗，預計入秋後全面施打。

9月12日美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）隨即召開諮詢會議研擬指南，討論應接種COVID-19新疫苗的對象，最後以13比1的投票結果，建議出生6個月以上的所有美國公民皆可施打，以降低因確診而患重症、住院或死亡風險，以及降低染疫後罹患長新冠的機率。CDC表示，輝瑞/BNT、莫德納最新一代疫苗將於本週上市，但外界預料最快可能是美國時間週三。

雖然全球新冠疫情已趨緩，但美國自夏末以來每週仍有數千人因確診而住院接受治療、數百人死亡，且不斷增加。CDC最新數據，上週因確診Covid-19住院的人數比前一週增加了9%。

為了避免重演去年三疫（新冠、流感、RSV）襲美，造成醫療資源潰堤的窘境，美國CDC和醫界強烈呼籲過去2個月內沒有接種過COVID-19疫苗的民眾，請於今年秋天或冬天接種一劑最新一代疫苗來保護自己。

美國CDC強調，雖然新疫苗又回復為單價疫苗，但已經過更新，可以抵禦當前正在傳播的變異株，包含稍早流行的XBB.1.5和目前流行的EG.5及BA.2.86等變異株。

此外，FDA也在審查第3支由諾瓦瓦克斯（Novavax）研發、同樣也是針對XBB.1.5株的單價加強針。但有別於輝瑞/BNT、莫德納，諾瓦瓦克斯的疫苗為蛋白質次單位疫苗。
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