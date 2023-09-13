協助災後重建　臺灣企銀力推綠色友善專案貸款

全球氣候變遷日益加劇，近年臺灣不僅氣溫屢創新高， 今年亦面臨颱風、豪雨等連續侵襲造成多地受災。 身為中小企業專業銀行的臺灣企銀， 積極提供專案協助中小企業災後重建，為善盡企業社會責任， 對於受災地區的民眾也主動關懷受災情形，提供「 協助災區住宅修繕貸款」，幫助民眾災後自有住宅重建、 購買或修繕工作。

臺灣企銀指出，綠能是減緩氣候變遷的解方之一， 為了邁向永續未來，該行響應政府2050年淨零排放願景，推出「 ESG綠能永續房屋擔保貸款」，鼓勵民眾在重建、購買或修繕時， 優先考慮取得「綠建築」標章的不動產、 使用綠建材或再生能源之太陽光電設備。

該行也提供「綠色go物貸」綠色友善專案貸款， 只要民眾購買具環保、節能、省水、FSC/森林管理委員會認證或 國外環保標章的家電產品及汽機車，除可節能減碳、 友善臺灣環境外，透過「綠色go物貸」專案貸款可享有前6個月最 低2.1%優惠利率。

此外臺灣企銀提醒，近期詐騙方式層出不窮，建議透過臺灣企銀全臺 125家營業單位據點提出申請，或上臺灣企銀官網享e貸平台申辦 ，不僅可享申貸到撥款一站式的申貸服務體驗， 且加入臺灣企銀數位會員，貸款手續費最多可再減免新臺幣5, 000元，一同以友善環境的綠色消費模式，共創永續未來。