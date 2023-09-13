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新北食安五環績效評比第一！獲逾4200萬元獎勵金　六都最高

By 台灣英文新聞
2023/09/13 17:25
新北市政府參與行政院「111年食安五環政策計畫」評比，在六都組別中奪得「強化方案計畫書評比」第一名、「計畫執行績優」第一名及「食安亮點績優...

新北市政府參與行政院「111年食安五環政策計畫」評比，在六都組別中奪得「強化方案計畫書評比」第一名、「計畫執行績優」第一名及「食安亮點績優...

新北市政府參與行政院「111年食安五環政策計畫」評比，在六都組別中奪得「強化方案計畫書評比」第一名、「計畫執行績優」第一名及「食安亮點績優」特等三項佳績，勇奪全國最高「三冠王」殊榮，各項評比共獲得4,212.5萬元獎勵金。今(13)日於市政會議獻獎，新北市長侯友宜感謝同仁努力與辛勞，並期許與中央部會持續合作推動食品安全管理工作，共同打造安心的食安環境。

侯友宜表示，新北市秉持以市民食品安全為首要，落實預防為先之目標，不僅以智能科技作為行政管理輔助工具，提升整體執行成效，更在農藥檢測、藥物殘留、農產品或加工製品上市前後稽查、標示查核、業者輔導訪查到食農教育推動等環節，由各專案局處啟動跨局處合作機制，共同為食安把關。

「111年食安五環政策計畫」由農業局擔任主政總窗口，整合衛生局、教育局、環保局、經發局、政風處、警察局等相關局處，並持續強化與中央部會合作，落實執行源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重廠商責任、全民監督食安5大面向工作項目，各指標均奪得滿分，獲得行政院高度肯定，並在六都組別中取得「計畫執行績優」第一名佳績。

新北市衛生局表示，在衛生局、農業局及教育局跨局處協力合作下，「食安亮點績優」以校園午餐精進管理面向為主軸，新北市為全國第一大縣市，學校數及學生數皆居全國之冠，為守護學童校園午餐安全，防範食品中毒事件發生，市府全國首創成立「新北市食安智慧監控中心」，全面監控15家團膳業者及102家自設午餐廚房學校，針對校園團膳業者進行食材驗收、菜餚製程及運輸至學校等各個環節溫度及時間之監測，運用數位科技進行監控及風險管理，達到全面掌握監控之目標，並搭配「3章1Q」、「4+1安心蔬菜計畫」及「新北營養午餐美熱地計畫」強化食材安全性、可追溯性、美味熱食及在地供應。本市食安監控中心以智能化食安風險管理，有效阻斷校園午餐潛藏高風險之危害發生，保障新北市33萬學童食的安全，計畫執行效益顯著，並獲得「食安亮點績優」特等肯定。

新北市農業局表示，在市府跨局處共同努力之下，食安整體環境與管理策略已有逐步提升，新北市也將利用獎勵金持續精進各項食品安全管理工作，從源頭管理、產銷製程、食品業者輔導、專案聯合稽查到食農教育等面向，優化各環節管理機制，全方位提升食品安全管理維度，確保市民能夠擁有安心、安全且健康的食安環境，打造健康的友善宜居城市。

新北食安五環績效評比第一！獲逾4200萬元獎勵金　六都最高

「食安亮點績優」以校園午餐精進管理面向為主軸，為守護學童校園午餐安全，市府全國首創成立「新北市食安智慧監控中心」。（照片來源：新北市政府農業局提供）

新北食安五環績效評比第一！獲逾4200萬元獎勵金　六都最高

新北市府全國首創成立「新北市食安智慧監控中心」，針對校園團膳業者進行食材驗收、菜餚製程及運輸至學校等各個環節溫度及時間之監測。（照片來源：新北市政府農業局提供）

更新時間 : 2023-09-13 22:12 GMT+08:00

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