新北食安五環績效評比第一！獲逾4200萬元獎勵金　六都最高

新北市政府參與行政院「111年食安五環政策計畫」 評比，在六都組別中奪得「強化方案計畫書評比」第一名、「 計畫執行績優」第一名及「食安亮點績優」特等三項佳績， 勇奪全國最高「三冠王」殊榮，各項評比共獲得4,212.5萬元 獎勵金。今(13)日於市政會議獻獎， 新北市長侯友宜感謝同仁努力與辛勞， 並期許與中央部會持續合作推動食品安全管理工作， 共同打造安心的食安環境。

侯友宜表示，新北市秉持以市民食品安全為首要， 落實預防為先之目標，不僅以智能科技作為行政管理輔助工具， 提升整體執行成效，更在農藥檢測、藥物殘留、 農產品或加工製品上市前後稽查、標示查核、 業者輔導訪查到食農教育推動等環節， 由各專案局處啟動跨局處合作機制，共同為食安把關。

「111年食安五環政策計畫」由農業局擔任主政總窗口， 整合衛生局、教育局、環保局、經發局、政風處、 警察局等相關局處，並持續強化與中央部會合作， 落實執行源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重廠商責任、 全民監督食安5大面向工作項目，各指標均奪得滿分， 獲得行政院高度肯定，並在六都組別中取得「計畫執行績優」 第一名佳績。

新北市衛生局表示，在衛生局、農業局及教育局跨局處協力合作下， 「食安亮點績優」以校園午餐精進管理面向為主軸， 新北市為全國第一大縣市，學校數及學生數皆居全國之冠， 為守護學童校園午餐安全，防範食品中毒事件發生， 市府全國首創成立「新北市食安智慧監控中心」，全面監控15家團 膳業者及102家自設午餐廚房學校， 針對校園團膳業者進行食材驗收、 菜餚製程及運輸至學校等各個環節溫度及時間之監測， 運用數位科技進行監控及風險管理，達到全面掌握監控之目標， 並搭配「3章1Q」、「4+1安心蔬菜計畫」及「 新北營養午餐美熱地計畫」強化食材安全性、可追溯性、 美味熱食及在地供應。本市食安監控中心以智能化食安風險管理， 有效阻斷校園午餐潛藏高風險之危害發生，保障新北市33萬學童食 的安全，計畫執行效益顯著，並獲得「食安亮點績優」特等肯定。

新北市農業局表示，在市府跨局處共同努力之下， 食安整體環境與管理策略已有逐步提升， 新北市也將利用獎勵金持續精進各項食品安全管理工作， 從源頭管理、產銷製程、食品業者輔導、 專案聯合稽查到食農教育等面向，優化各環節管理機制， 全方位提升食品安全管理維度，確保市民能夠擁有安心、 安全且健康的食安環境，打造健康的友善宜居城市。

「食安亮點績優」以校園午餐精進管理面向為主軸，為守護學童校園午餐安全，市府全國首創成立「新北市食安智慧監控中心」。（照片來源：新北市政府農業局提供）

新北市府全國首創成立「新北市食安智慧監控中心」，針對校園團膳業者進行食材驗收、菜餚製程及運輸至學校等各個環節溫度及時間之監測。（照片來源：新北市政府農業局提供）