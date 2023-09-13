Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

台北遠東香格里拉響應乳癌防治 攜手美麗佳人做公益

By 台灣英文新聞
2023/09/13 17:24
（由左至右）yunart新銳藝術家 葉蕓僖、美麗佳人副總經理 萬立青、台北遠東香格里拉行政甜點主廚 法蘭克、台北遠東香格里拉總經理 萬佐東...

（由左至右）yunart新銳藝術家 葉蕓僖、美麗佳人副總經理 萬立青、台北遠東香格里拉行政甜點主廚 法蘭克、台北遠東香格里拉總經理 萬佐東...

響應每年10月的「國際乳癌防治月」，台北遠東香格里拉即日起至10月29日，每週六日於38樓馬可波羅酒廊推出「粉紅公益下午茶」，由德籍行政甜點主廚法蘭克 (Frank Braun) 精心設計一系列充滿粉紅力量的茶點，並將下午茶銷售淨利15%捐予財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會，以行動支持乳癌防治。此外，飯店也持續支持美麗佳人年度「裙襬澎澎RUN」，今年邀請抗癌成功的朱芯儀擔任「2023為愛齊跑」公益大使，並由原子少年新成軍的偶像團體VERA、AKB48 Team TP李佳俐與翁彤薰共同演唱活動主題曲，為粉紅公益下午茶與路跑活動暖心發聲。「粉紅公益下午茶」內含12款特製甜鹹點、當季水果與氣泡酒一杯，每套1,580元外加一成服務費，訂位請洽 (02)7711-2080。

「粉紅公益下午茶」主廚推薦茶點

甜菜根漬鮭魚、蒔蘿奶油起司

主廚為了呼應粉紅主題，將健康養生的甜菜根榨汁處理後，與糖、伏特加及少許鹽製成特色醃汁，將挪威鮭魚放入醃汁中浸泡2-3天，讓鮭魚肉充分吸收甜菜根的自然色澤和獨特風味。再將醃製的挪威鮭魚片和燻鮭魚片，兩片相互重疊捲成玫瑰花形狀，呈現精緻浪漫的視覺效果，並在花瓣間夾入蒔蘿奶油起司，帶出草本香氣，襯托鮭魚的鮮味，再配上鬆軟甜香的粉色布里歐麵包一起享用，豐富柔美的層次口感讓人倍感幸福。

雞蛋甜菜根沙拉佐全麥麵包

鄉村風味麵包裡盛裝滿滿粉嫩的雞蛋甜菜根沙拉，主廚將甜菜根煮過切丁後，與滑嫩的雞蛋沙拉混合，拌入少許鹽、胡椒和美乃滋，增添鹹鮮風味與滑順口感，是一款討喜又美味的午茶輕食。

蟹肉辣椒卷

另一款必嚐的創意小點，是主廚將烤過帶著迷人焦香的甜椒，經過細緻打成泥過濾後，透過分子料理的技術製成果凍片，再以少許鹽、胡椒、檸檬汁、香菜和橄欖油等調製蟹肉沙拉，再以果凍片捲起蟹肉沙拉，外表看似蟹肉棒，口感細膩清爽，建議搭配外酥內軟的佛卡夏麵包享用，驚喜風味讓人難以忘懷。

粉紅椰子馬卡龍

粉嫩如夢的馬卡龍抹上耀眼金箔讓人眼睛為之一亮，透過主廚精湛的烘焙技巧，外層薄脆且有嚼勁，夾心是椰子甘納許口味，清新中帶著一抹濃郁，以桃紅小盒盛裝更顯精緻，搭配口感輕盈的法式蛋白脆餅和可可碎豆，並精心裝飾粉色翻糖緞帶，傳遞粉紅力量，一起支持乳癌防治。

莓果蛋糕襯粉紅鬆餅籃

主廚巧思精製粉色脆皮鬆餅，呈現絕佳色澤與酥脆口感，鬆餅籃內裡裝滿濃郁的開心果卡士達內餡，綿綿絲滑緩緩滑過舌尖，釋放出濃郁的堅果香氣。鋪陳其上的是新鮮飽滿的藍莓和開心果碎片，酸甜中帶著堅果的多重口感，令人忍不住一口接一口。

70%溼潤巧克力蛋糕佐粉紅巧克力

主廚以70%的法芙娜巧克力，調製出夢幻般的粉紅巧克力片，與橄欖油巧克力蛋糕巧妙地結合，形成筒狀的完美輪廓。蛋糕表面灑上醉人的酒漬櫻桃丁與輕盈如雲的小棉花糖，散發著白蘭地的醺醉香甜。隱藏在其底部的，是一片口感絕佳的酥脆奶油酥餅，為蛋糕增添亮點層次。最後以鈕扣白巧克力以及歡欣跳躍的身影巧妙地點綴其上，象徵著如珍珠般閃耀的女性跑者，溫柔堅定地為愛齊跑。

草莓開心果棒

這款粉嫩甜點以開心果慕斯為主角，並在上方鋪滿鮮紅欲滴的草莓丁及果醬，感受絲滑慕斯口感帶著淡淡堅果香氣與微酸的尾韻，佐上酸甜的草莓果肉與果醬，絕對讓人少女心噴發。

更新時間 : 2023-09-13 22:12 GMT+08:00

最受歡迎

2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
台灣文策院新任院長出爐！兼具文創金融背景
台灣文策院新任院長出爐！兼具文創金融背景
【開箱影片】台灣懷舊列車「藍皮文博號」這樣搭！往返路線限時登場手刀搶票去
【開箱影片】台灣懷舊列車「藍皮文博號」這樣搭！往返路線限時登場手刀搶票去
豪宅只租「一間房」、男友干政「喬事情」 新竹市長高虹安再爆涉貪疑雲
豪宅只租「一間房」、男友干政「喬事情」 新竹市長高虹安再爆涉貪疑雲
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「走進你的時間」安孝燮中年造型遭批像流浪漢　導演：已知會被指責
韓劇「走進你的時間」安孝燮中年造型遭批像流浪漢　導演：已知會被指責
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？
台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
台灣「澎湖輪」首航夜間出發、清晨抵達　接替「台華輪」成高雄澎湖間海運生力軍
「直把杭州作汴州」中國人民日報誤引亡國詩宣傳亞運 網友：欺負聖上沒文化？
「直把杭州作汴州」中國人民日報誤引亡國詩宣傳亞運 網友：欺負聖上沒文化？
富士山湧進大量遊客造成環境汙染　日本當局擬限制上山人數
富士山湧進大量遊客造成環境汙染　日本當局擬限制上山人數