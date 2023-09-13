台北遠東香格里拉響應乳癌防治 攜手美麗佳人做公益

響應每年10月的「國際乳癌防治月」，台北遠東香格里拉即日起至10月29日，每週六日於38樓馬可波羅酒廊推出「粉紅公益下午茶」，由德籍行政甜點主廚法蘭克 (Frank Braun) 精心設計一系列充滿粉紅力量的茶點，並將下午茶銷售淨利15%捐予財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會，以行動支持乳癌防治。此外，飯店也持續支持美麗佳人年度「裙襬澎澎RUN」，今年邀請抗癌成功的朱芯儀擔任「2023為愛齊跑」公益大使，並由原子少年新成軍的偶像團體VERA、AKB48 Team TP李佳俐與翁彤薰共同演唱活動主題曲，為粉紅公益下午茶與路跑活動暖心發聲。「粉紅公益下午茶」內含12款特製甜鹹點、當季水果與氣泡酒一杯，每套1,580元外加一成服務費，訂位請洽 (02)7711-2080。

「粉紅公益下午茶」主廚推薦茶點

甜菜根漬鮭魚、蒔蘿奶油起司

主廚為了呼應粉紅主題，將健康養生的甜菜根榨汁處理後，與糖、伏特加及少許鹽製成特色醃汁，將挪威鮭魚放入醃汁中浸泡2-3天，讓鮭魚肉充分吸收甜菜根的自然色澤和獨特風味。再將醃製的挪威鮭魚片和燻鮭魚片，兩片相互重疊捲成玫瑰花形狀，呈現精緻浪漫的視覺效果，並在花瓣間夾入蒔蘿奶油起司，帶出草本香氣，襯托鮭魚的鮮味，再配上鬆軟甜香的粉色布里歐麵包一起享用，豐富柔美的層次口感讓人倍感幸福。

雞蛋甜菜根沙拉佐全麥麵包

鄉村風味麵包裡盛裝滿滿粉嫩的雞蛋甜菜根沙拉，主廚將甜菜根煮過切丁後，與滑嫩的雞蛋沙拉混合，拌入少許鹽、胡椒和美乃滋，增添鹹鮮風味與滑順口感，是一款討喜又美味的午茶輕食。

蟹肉辣椒卷

另一款必嚐的創意小點，是主廚將烤過帶著迷人焦香的甜椒，經過細緻打成泥過濾後，透過分子料理的技術製成果凍片，再以少許鹽、胡椒、檸檬汁、香菜和橄欖油等調製蟹肉沙拉，再以果凍片捲起蟹肉沙拉，外表看似蟹肉棒，口感細膩清爽，建議搭配外酥內軟的佛卡夏麵包享用，驚喜風味讓人難以忘懷。

粉紅椰子馬卡龍

粉嫩如夢的馬卡龍抹上耀眼金箔讓人眼睛為之一亮，透過主廚精湛的烘焙技巧，外層薄脆且有嚼勁，夾心是椰子甘納許口味，清新中帶著一抹濃郁，以桃紅小盒盛裝更顯精緻，搭配口感輕盈的法式蛋白脆餅和可可碎豆，並精心裝飾粉色翻糖緞帶，傳遞粉紅力量，一起支持乳癌防治。

莓果蛋糕襯粉紅鬆餅籃

主廚巧思精製粉色脆皮鬆餅，呈現絕佳色澤與酥脆口感，鬆餅籃內裡裝滿濃郁的開心果卡士達內餡，綿綿絲滑緩緩滑過舌尖，釋放出濃郁的堅果香氣。鋪陳其上的是新鮮飽滿的藍莓和開心果碎片，酸甜中帶著堅果的多重口感，令人忍不住一口接一口。

70%溼潤巧克力蛋糕佐粉紅巧克力

主廚以70%的法芙娜巧克力，調製出夢幻般的粉紅巧克力片，與橄欖油巧克力蛋糕巧妙地結合，形成筒狀的完美輪廓。蛋糕表面灑上醉人的酒漬櫻桃丁與輕盈如雲的小棉花糖，散發著白蘭地的醺醉香甜。隱藏在其底部的，是一片口感絕佳的酥脆奶油酥餅，為蛋糕增添亮點層次。最後以鈕扣白巧克力以及歡欣跳躍的身影巧妙地點綴其上，象徵著如珍珠般閃耀的女性跑者，溫柔堅定地為愛齊跑。

草莓開心果棒

這款粉嫩甜點以開心果慕斯為主角，並在上方鋪滿鮮紅欲滴的草莓丁及果醬，感受絲滑慕斯口感帶著淡淡堅果香氣與微酸的尾韻，佐上酸甜的草莓果肉與果醬，絕對讓人少女心噴發。