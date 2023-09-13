【台捷友好】台灣文化部長首度訪歐　 主持台法文化獎頒獎典禮

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）文化部長史哲昨（12）日起赴歐洲展開首次出訪行程， 預計拜訪捷克、荷蘭與法國重要藝文機構，並主持台法文化獎頒獎典禮。

史哲昨日一早6點多抵達捷克後立刻展開密集行程，捷克參議長韋德齊特別邀請史哲到訪他的家鄉， 也是捷克列為世界文化遺產的特爾奇市（Telč）， 除參訪當地重要古蹟及文化景觀， 並就兩國的文化資產保存與再利用、 文化資產與居民共存共處等議題交換意見。

史哲登上特爾奇鐘塔鳥瞰整座城市後，在市政廳留言本上寫下「 這的美麗，讓我們認識真的捷克，民主、多元，願捷台永遠美好」。

史哲提到， 因為臺灣非聯合國會員國， 以致於在申請世界文化遺產擁有許多阻礙。韋德齊回應，「 雖然未來還有一段路要努力，但我們會持續關注這個議題」。

史哲說，自己是首次到訪捷克，在來之前是從捷克音樂家史麥塔納（ Bedřich Smetana）的音樂裡去瞭解捷克之美，來到特爾奇市， 才真正親眼見識到這個國家與這座城市的美麗。 台捷兩國一向在世界自由民主的陣營裡有著堅固的友誼， 期盼能將這次來到特爾奇市的見識與體驗帶回臺灣， 讓更多臺灣人知道捷克的美麗、更多人能來到捷克。

特爾奇市以一系列保存完好的文藝復興房屋及水城堡等建築聞名，在 1992年被列為世界遺產，而特爾奇市所在的維索吉納省（Vys očina）更是擁有3座世界遺產，為捷克各省之最。

史哲也排訪捷克國家博物館（National Museum），捷克文化部次長赫拉斯特（Ondrěj Chrást）、館長盧卡其（Michal Lukeš）親自接待。史哲說，捷克國家博物館在2022年分別 與國立臺灣博物館、故宮締結姊妹館，5個月前館長也到台灣， 與台博館進一步簽訂「捷克城堡與古堡特展」展覽合作意向書， 並邀請故宮赴捷克展覽。這次特別到訪捷克國家博物館， 除了是對雙方合作的具體承諾及回應， 更期盼藉由兩國情誼增進對雙方文化的瞭解， 進而促成兩國人民的文化交流。

赫拉斯特宣布， 明年將與國立台灣文學館進行為期1個月的文學交流， 期待兩國以國家級博物館的各種形式交流，開啟更多的合作可能。