【台捷友好】台灣文化部長首度訪歐　 主持台法文化獎頒獎典禮

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）文化部長史哲昨（12）日起赴歐洲展開首次出訪行程，預計拜訪捷克、荷蘭與法國重要藝文機構，並主持台法文化獎頒獎典禮。
史哲昨日一早6點多抵達捷克後立刻展開密集行程，捷克參議長韋德齊特別邀請史哲到訪他的家鄉，也是捷克列為世界文化遺產的特爾奇市（Telč），除參訪當地重要古蹟及文化景觀，並就兩國的文化資產保存與再利用、文化資產與居民共存共處等議題交換意見。
史哲登上特爾奇鐘塔鳥瞰整座城市後，在市政廳留言本上寫下「這的美麗，讓我們認識真的捷克，民主、多元，願捷台永遠美好」。
史哲提到，因為臺灣非聯合國會員國，以致於在申請世界文化遺產擁有許多阻礙。韋德齊回應，「雖然未來還有一段路要努力，但我們會持續關注這個議題」。
史哲說，自己是首次到訪捷克，在來之前是從捷克音樂家史麥塔納（Bedřich Smetana）的音樂裡去瞭解捷克之美，來到特爾奇市，才真正親眼見識到這個國家與這座城市的美麗。台捷兩國一向在世界自由民主的陣營裡有著堅固的友誼，期盼能將這次來到特爾奇市的見識與體驗帶回臺灣，讓更多臺灣人知道捷克的美麗、更多人能來到捷克。
特爾奇市以一系列保存完好的文藝復興房屋及水城堡等建築聞名，在1992年被列為世界遺產，而特爾奇市所在的維索吉納省（Vysočina）更是擁有3座世界遺產，為捷克各省之最。
史哲也排訪捷克國家博物館（National Museum），捷克文化部次長赫拉斯特（Ondrěj Chrást）、館長盧卡其（Michal Lukeš）親自接待。史哲說，捷克國家博物館在2022年分別與國立臺灣博物館、故宮締結姊妹館，5個月前館長也到台灣，與台博館進一步簽訂「捷克城堡與古堡特展」展覽合作意向書，並邀請故宮赴捷克展覽。這次特別到訪捷克國家博物館，除了是對雙方合作的具體承諾及回應，更期盼藉由兩國情誼增進對雙方文化的瞭解，進而促成兩國人民的文化交流。
赫拉斯特宣布，明年將與國立台灣文學館進行為期1個月的文學交流，期待兩國以國家級博物館的各種形式交流，開啟更多的合作可能。