【錢康明VS新竹市府隔空交火】新竹市跨年晚會「Jack會處理」、李忠庭提前示意辭職

更新時間：2023-09-13 16:49

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）前新竹市文化局長錢康明今（13）日還原「被辭職」以及新竹市跨年晚會「被停辦」經過，新竹市發言人徐千晴提出5點重砲回擊，錢康明則一一打臉回應。

市府發言人徐千晴反駁，錢康明指稱「2023跨年晚會停辦係在其9/11離職後之決定」此乃完全錯誤。早於今年7月，新竹縣市政府即展開跨年晚會相關討論，當時即共識決議交由民間主辦，縣市政府僅掛名指導單位，協助活動所需行政事務，包含場地租借及交管等。

對此，錢康明回應，身為要負責跨年的文化局長，沒有公文，也沒有人告知新竹縣、市的決議。「7月新竹縣市若有共識，是否有通知過我，請拿一紙公文出來證明以上所說的曾經通知過我。或是曾經有託新竹市府的任何人，請這位同仁告訴過我，這位同仁是在何處告訴過我，只要一位就好。」

徐千晴回應所謂「錢前局長被消失的「竹竹跨年」工作群組」，本府為釐清爭議，也在此公布工作群組內共計文字2則、貼圖4則之全數內容，均無提及任何具體工作事務，錢前局長是自行退出群組，並非無故被消失。另洽詢新竹縣政府人員，創建此群組之目的亦僅係協助民間主辦之大新竹跨年晚會，並無其他目的。

錢康明則表示釣魚成功，「既然這群組還在，請放幾張這群組近日的談話內容，如此重要的群組，一定要有重要的討論，而且是不斷的討論。我離開的日期是9/11，因為我離職了，當然要退出，但是為什麼『秘書』從8/31到9/11一直沒加入啊？這麼重要的群組不加入，怪吧？我們的跨年晚會常常讓新竹縣戴處長不知所措。」

徐千晴指出，對於錢前局長離職所交接之6頁單面A4簡報資料，經了解為活動辦理場地、煙火施放之概念建議，明顯可見屬於活動早期發想之規劃階段，亦無任何廠商名稱及報價資訊。市府強調，7月新竹縣市政府決議由民間主辦後，意味市府將不會使用跨年晚會追加之公務預算，回歸民間單位自行籌備辦理。在此亦公布該6頁單面A4簡報資料，市府公務人員絕不可能僅以如此簡略文件籌備活動，請勿惡意揣測、無限上綱。

錢康明說明，有更正是七頁單面A4簡報資料。這不是公務人員給我的，是李忠庭先生在大同路的SAMBAR CAFE給我的，第一頁上面有新竹縣和新竹市的logo，這張一定要去問李忠庭，這是誰給他的。市長說過不是市政府出來的文件不可以用市政府的logo，這有法律問題，市長要立刻打電話問李忠庭。

徐千晴強調，錢康明聲稱的「3/27議會臨時會通過跨年晚會追加預算350萬」，此為完全錯誤訊息，跨年晚會追加預算350萬係6月才由新竹市議會定期會中通過。

錢康明表示，發文後很早在FB更正了，我用的是11-1定期會（十一屆第一次定期會），跟6月定期會的意思是一樣的。這是通過350萬追加預算的日期，跟跨年晚會這件事較無必然關聯性，不過我想重點應該是要用「錯誤訊息」四個字來崩壞一下我的公信力，這點我可以理解。

對於錢前局長附圖說明「3/30聯絡學弟、學妹來當跨年晚會主持人，獲得同意」，徐千晴嚴正澄清，市府對錢前局長提前邀約具體人選作為跨年晚會主持人一事毫無所悉，絕無於標案評選前先敲定政府標案具體執行人選，惟本案自始自終都無標案發包之具體規劃，敬請各界協助澄清。

錢康明回應，市府當然會對我邀約晚會主持人的事毫無所悉。因為我只有先敲下藝人時間，跨年晚會藝人的時間都要先敲，這是常識。後來因為跨年在李忠庭的處理下沒消沒息，最後還跟主持人取消主持。這種丟臉的事我就留在我自己這裏，沒讓市府來擔，不過現在，我原本邀約的主持人應該已經知道我遇到什麼事，為何後來跟他們取消了。

錢康明也強調，「當然無標案！因為李忠庭說他會處理。表演藝術科科長常提醒我要趕快立一個標案，我總是欲言又止的說不清楚，現在她也應該知道我的難處了。也請各界為我澄清。」

竹竹跨年群組成員截圖（圖／截自錢康明臉書）

發布時間：2023-09-13 16:17

錢康明出擊：新竹市跨年晚會「Jack會處理」、李忠庭提前示意辭職

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）前新竹市文化局長錢康明自從「被辭職」後槓上新竹市長高虹安，並指涉其男友李忠庭插手市政。今（13）日他在臉書發文，一一還原「被辭職」經過，以及「被停辦」的新竹市跨年晚會究竟是怎麼回事。

李忠庭提前24天示意錢康明離職

在第一篇文章中，錢康明指出，今年8月2日上午在與家人休假開車途中，接獲李忠庭電話，「質問」他跨年晚會的事情，以及為何錢康明與副市長跟他人見面沒有知會自己等等，「李忠庭非常沒有禮貌的語氣和質問內容，車上的家人都聽到了。」

錢康明回憶，8月4日下午李忠庭約他在市府外的某設計公司內見面，表示「錢老師，謝謝你這段時間的幫忙，你的...在配合上還是跟當時想的不一樣，...，是不是...你看看什麼時候辭...」錢康明表明自己是高虹安找來的，高虹安發話自己才會走，李忠庭遂表示「她下個禮拜會告訴你。」

錢康明指出，8月28日高虹安親自向他示意，「我真的沒有聽到需要離開的『具體理由』，當然啦！欲加之罪何患無詞，只能接受。」錢康明表示，自己任職文化局長期間，努力了182天，絕非「任重道遠」，好歹也該是「功在新竹」或「功在文化」。

李忠庭「處理」跨年晚會、給企劃書 要錢康明勿插手

在第二篇文章中，錢康明證實「新竹市有跨年晚會」在他離職前確實存在，且他還做了跨年資料移交。

錢康明細數，3月13日自己到職，11-1議會定期會通過跨年晚會追加預算350萬，3月30日聯絡學弟、學妹來當主持人。原主辦單位城銷處提出350萬預算，高虹安認為不合理，要錢康明也提一份。後錢康明提交一份1700萬預算，高虹安遂把跨年交給文化局主辦，預算還是350萬。



錢康明3月底聯絡學妹談論辦理活動截圖（圖／錢康明臉書）

錢康明表示之後就是「惡夢開始」，因錢不夠，高虹安要錢康明「跟Jack討論一下，選舉時他辦過造勢活動，他有經驗。」而Jack（李忠庭）表示「他來處理」卻無下文。錢康明期間向高虹安、Jack詢問，都得到讓Jack／他處理的回覆。

後來錢康明主動向Jack要求一份計畫書以便去找贊助，Jack給出一份「7張A4單面列印」的「企劃書」，並表示新竹縣市應該會合辦，新竹縣辦演唱會，新竹市放煙火，還在喬。又過了很久等不到回應的錢康明再度致電Jack，對方要他跟新竹縣的戴處長聯絡，戴處長則表示也不清楚，還沒交辦下來。直到桃竹竹苗平台會議後，戴處長向錢康明表示，由「新竹市辦晚會」，新竹縣放煙火，地點在左岸公園。



錢康明7月中與新竹縣戴處長聯絡談論辦理活動截圖（圖／錢康明臉書）

錢康明去問Jack誰辦，對方表示通常由電視台來辦，且「Jack 明確告訴我，叫我不要再管跨年的事。」錢康明表示，除了議會知道，文化局知道，他私下邀約的新竹市表演團隊知道外，好像還沒有對外公佈今年有跨年晚會，也許跨年會因為準備不及停辦。「跨年辦不成算文化局的，辦不好算文化局的，算新竹市政府的，誰會怪Jack。」

錢康明也強調，直到他離職時都還沒有停辦，Jack交給他的企畫書，9月7日也移交給文化局邱秘書，請她代轉給欣耀副局長。他表示，「市長所說的2023跨年晚會停辦是在我離職之後的決定，是在我夢到擋人財路之後停辦的。」

錢康明向新竹市民道歉，表示自己如果按部就班的做事，「今年新竹市會有跨年晚會的，而且會有新竹市的表演團隊上台表演的。」他和副市長還曾一起去了解新竹縣過去如何辦跨年晚會。但因為Jack說他會處理，直到自己離開，「文化局的進度是0」。

錢康明也提出，李忠庭那份企劃書上「印有新竹市及新竹縣的logo」，高虹安曾說，非市府文件不得印市府logo，「請市長一定要詳查並追究法律責任。」此外，原本有個「竹竹跨年」群組，在他的line裡忽然消失了，「我覺得很奇怪。」