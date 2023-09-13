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汐止老家被認定部分違建　台灣前立委黃國昌宣布：全棟拆除

➤黃國昌9/13在臉書PO文指出: 越界的部分完成拆除後，接下來就必須處理老家後面所存在的部分既存違建，他決定在儘速設法將家人安頓好之後，依法申請拆除執照，將老家全棟拆除。➤黃國昌說: 「身為人子，這段期間看到老爸老媽的擔心害怕，令我深感愧疚。現在最大的期盼，是希望在拆除完畢後，能讓他們倆位安心，歸於平靜。」

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/13 16:52
(原圖: 新北市議員張錦豪; TN合成)

(原圖: 新北市議員張錦豪; TN合成)

延伸閱讀: 台灣前立委黃國昌建物疑佔用國有山坡地保育區　新北市：配合國產署處置

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導) 前立委黃國昌位於汐止區的透天厝及鄰居共9戶，因占用國有地被市府要求9月7日前拆除，黃國昌日前自行雇工拆除。今天(9/13)他在臉書PO文說明, 題為:

汐止老家越界暨既存違建之處理進度報告，全文如下(斜體字部分) ：　

7月14日，經由國產署透過媒體的放話，我第一次知道，原來爸媽三十多年蓋的老家，竟然有越界到國有地的狀況。既然目前所有權已經登記在我的名下，那就負起責任，該怎麼做就怎麼做。

因此，在7月17日收到國產署的通知後，當天就繳納使用補償金12744元，也依國產署公文的指示正式申請租用。然而，8月下旬國產署又突然通知我不能承租，要求騰空返還。

在此同時，我積極聯絡相關單位儘速前來指界，並在8月21日由公務員正式完成指界。8月23日，我自己找了工班開始進場拆除。在8月31日拆除完成後，上週五(編按: 9月8日) 下午經國產署、汐止地政事務所、新北市地政局三個單位聯合派員會勘後，確認越界之地上物已騰空返還。

在此，除了要謝謝辛苦的工班，也感謝到場指界勘查的基層公務員，讓您們辛苦了。公務員秉持自己的職責與專業依法行政，是法治國家的重要基石。

越界的部分完成拆除後，接下來就必須處理老家後面所存在的部分既存違建。

老實說，除了新北市政府官員在回覆媒體時所述老家後面有一部分屬於「2009年6月25日以前的既存違建，屬於類型D，目前拍照列管」之外，我並沒有收到新北市政府任何行政處分。

依「新北市違章建築拆除優先次序表」規定，「D 類別且未經排定拆除期程或未列專案者，由本府拆除大隊拍照建檔列管，不另行寄發行政處分」。新北市政府只拍照列管，沒有寄發行政處分的措施，確實是依法行政。

儘管如此，既然老家後面有部分存在既存違建的情形，雖然新北市政府沒有要求拆除，我就是要處理，不會就此放著。我不希望這個問題又延續到下一代，造成孩子們日後可能的困擾

不過，由於老家屋齡真的蠻久了，加上當初的建築工法，可能沒有辦法只拆除後面被認定是既存違建的部分，否則將影響房屋的結構安全。因此，和家人討論後，我決定在儘速設法將家人安頓好之後，依法申請拆除執照，將老家全棟拆除。

身為人子，這段期間看到老爸老媽的擔心害怕，令我深感愧疚。現在最大的期盼，是希望在拆除完畢後，能讓他們倆位安心，歸於平靜。

老家將要拆了，看著牆壁上孩子們的塗鴉，有些回憶確實讓人捨不得。但我相信，只要一家人在一起，即使換了個地方，家依舊是最溫暖的避風港。

(以上取自黃國昌臉書)

汐止老家被認定部分違建　台灣前立委黃國昌宣布：全棟拆除

中央社９月５日報導，前立委黃國昌位於汐止區的透天厝及鄰居共9戶，因占用國有地被市府要求9月7日前拆除，黃國昌日前自拆。地政局9月5日說，最快8日現勘確認，若仍有占用戶未拆都將開罰新台幣6萬元。

黃國昌位於新北市汐止區的透天厝及鄰居8戶，遭國有財產署認定侵占國有地。黃國昌家日前已雇工自拆涉占國有地的違建，但同樣占用國有地的鄰居，仍有人未進行拆除。

９月５日的報導引述地政局說，8月4日發文黃國昌及其他8戶占用戶，須30天內恢復合法使用，依照收文翌日起算，最後的期限為9月7日。地政局最快會於8日現勘確認。若現勘確認僅有黃國昌自拆，其餘未拆除違建占用戶，將依違反區域計畫法與非都市土地使用管制規則，各裁罰6萬元。

至於民主進步黨籍新北市議員張錦豪日前在社群網站臉書表示，黃國昌女兒持有的新北市汐止區水源段162地號、黃國昌持有的163地號，共有20到25個停車位。另有媒體報導，土地承租人指是自己把土地改為停車場使用，黃國昌不知情。

中央社引述新北市府交通局表示，由於162地號土地是汐止都市計畫範圍內的「保護區」、163地號土地是「道路用地」。「道路用地」屬既成道路，本來就可停放車輛，不需申請臨時路外停車場。但「保護區」土地有申設必要。

交通局表示，日前發文要求在15天內申請臨時路外停車場設置許可；由於逾期仍未提出停車場申請許可，交通局已於7月31日與8月24日2度稽查時，依停車場法裁處土地承租人各3000元與9000元罰鍰，且持續要求15天內限期改正與列管稽查，最高可開罰到1萬5000元。

報導另引述城鄉局表示，汐止保護區土地違規設停車場使用，經限期8月27日前改善，28日現勘未改善下，已依都市計畫法規定，裁處違規行為人（承租者）6萬元罰鍰，並限期違規人於公文書送達後30天內改善，若未改善，將按次裁處9萬元。

(以下為張錦豪7/18臉書PO文)

汐止老家被認定部分違建　台灣前立委黃國昌宣布：全棟拆除

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