台灣國際宗教自由峰會 籲國際聯手反制中國長臂管轄

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）2023年國際宗教自由峰會（TIRF）上週在台北舉行，除了開幕式以外，議程均為閉門會議。自由時報報導，與會者對中國「長臂管轄」行徑表達了關切，呼籲國際聯手遏制其極權擴張。

據報導，本次峰會焦點之一，是中共在海外抓捕異議人士的長臂管轄行徑。與會的維權人士批評，中共此舉已破壞國際法，是自由世界的危機，必須加以反擊。

與會者表示，美國已推出「跨國壓迫政策法」（Transnational Repression Policy Act），針對中共利用海外代理人威嚇行徑，蒐集各方意見。曾遭中國關押達5年的非政府組織工作者李明哲，在會中以自身例子強調，「高調救援」才能有效援助受害者。

美國國會暨行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China, CECC）也組團參加了此次峰會。訪團返美後，於美東時間12日上午召開了聽證會，主題為「反制中國的全球跨國鎮壓運動」（Countering China’s Global Transnational Repression Campaign）。

聽證會請來美國自由之家（Freedom House）、西班牙保護衛士（Safeguard Defenders）、維吾爾運動（Campaign for Uyghurs）等組織代表，細數了中共在海外的壓迫行為。CECC負責監控中國人權狀況，每年提出報告。



副總統賴清德（中）出席國際宗教自由峰會開幕式（圖／總統府）