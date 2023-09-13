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接到電話沒？好市多再出包 氣泡水混入塑膠異物 即起下架2520組

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/13 15:16
好市多自有品牌氣泡水疑混入塑膠異物，共2批次、2520組問題產品即起下架回收。（圖／食藥署）

好市多自有品牌氣泡水疑混入塑膠異物，共2批次、2520組問題產品即起下架回收。（圖／食藥署）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）好市多食安問題再添一樁！食藥署今（13）日公布，好市多自有品牌（科克蘭）氣泡水疑混入塑膠異物，共2批次、2520組的問題產品即起下架回收，因業者主動通報主管機關，除非違反其他法規否則暫不開罰。

繼先前莓果、乾酪等產品各被檢出A型肝炎病毒污染、致癌物環氧乙烷農藥殘留，這次是氣泡水出包。食藥署南區管理中心主任魏任廷今天上午在例行記者會中表示，好市多自有品牌「KIRKLAND SIGNATURE義大利氣泡水」，近日接獲會員通報疑似混有塑膠異物狀況。

根據好市多官網上的召回訊息，2023年8月5至14日曾購買#9262015 KS義大利氣泡水（製造日期 2023.05.26和2023.05.27）的消費者，請攜帶商品和會員卡可至鄰近好市多賣場退貨，商品也已全面下架並啟動自願性召回。

好市多推斷部分商品可能有瓶身脫模以及漂浮塑膠異物的現象，預計回收共2批次、2520組的問題產品，受影響的會員共957位，相關回收訊息業者已通知會員，並放在官方網站召回資訊。經高雄市衛生單位清點，已下架1504組，目前持續回收下架中。

針對是否開罰，魏任廷說，依食安法第7條第5項，業者發現產品有危害衛生安全時應主動通報與回收，好市多昨（12）日下午5時許已通報主管機關高雄市政府衛生局，若稽查結果未發現違反其他衛生標準或法規，就不會針對業者開罰，如果是消費者投訴，業者卻沒有通報，才會開罰。

接到電話沒？好市多再出包 氣泡水混入塑膠異物 即起下架2520組（圖／截自好市多官網）
好市多
氣泡水
科克蘭

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