影／中國廣東暴雨來襲 70多條鱷魚集體出逃 僅捕捉到8隻 卻被民眾拖回家「加菜」？

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）受到颱風「海葵」殘餘環流影響，中國廣東茂名市連日暴雨引發洪水，一處養殖場的70多條鱷魚趁亂脫逃，於淹水的大街上大搖大擺閒晃、漫游，但據知當地公安和消防部門只抓到8隻，由於在深水中抓捕鱷魚相對困難，呼籲周邊居民儘量避免外出。

據多名網友在推特上分享的影片，清晰可見路面指示牌顯示前往茂名方向，但原本的道路已被洪水淹沒，成了一條條無邊際的大河，水中幾處被紅色圈出，疑似有鱷魚頭浮出水面。影片中的文字還提到，鎮盛鎮一養殖場多頭鱷魚因暴雨出逃，當地村民已收到政府通知要求「盡量不要出門」。

香港新浪網報導，9月9日晚間至10日，茂名多地密集發佈暴雨紅色預警，結果11日網傳廣東茂名市茂南區彭村湖附近，一處鱷魚養殖場70多條鱷魚出逃，引發關注。

茂南區應急管理局11日晚間回應媒體稱，據統計，共有69條成年鱷魚、6條幼年鱷魚逃出，目前都在彭村塘的湖中。茂南區應急、公安、消防部門都已趕到現場處置，情況控制中，但跑出的鱷魚數量有點多，提醒附近居民要注意安全，不要外出。

12日上午茂名市農業農村局證實，目前應急管理局、消防、公安以及鎮政府等部門已經抓捕回一部分，包含使用擊斃或電擊等方式，其餘鱷魚正在抓捕中。現場圖片顯示，「出逃」被捕殺的鱷魚身長超200公分，目前已由民眾拉走。

據報導，當地政府利用聲呐設備捕捉到8隻鱷魚，包括7隻成年鱷魚、1隻幼年鱷魚，成年鱷魚75公斤，長度有200多公分。目前出逃的鱷魚都來源於同一個養殖場，被抓的鱷魚大部分是以擊斃方式處理的。

據了解，由於中國北方冬季較為寒冷，不適宜鱷魚過冬，較少有大規模的養殖場，因此多集中在氣候較為溫暖的廣東、廣西和海南等地，而中國最大的鱷魚養殖基地就在廣東茂名。

報導引述茂名高州市一位鱷魚養殖合作社負責人說明，自己養殖了近12000條鱷魚，飼養區採用了300公分的高牆加鐵絲網的方式進行安全防護。他尚不清楚是哪家養殖企業的鱷魚出逃，據他推測，很可能是暴雨導致的洪水漫過圍牆，而日常防護的鐵絲網因保養不善沒有起作用導致鱷魚出逃。

他還說，從別人發來的影片推測，出逃的鱷魚品種應該是暹羅鱷，又叫泰國鱷，成年雄鱷體長在300公分以上，體重可達300公斤，雌性相比雄性較小，成年雌性體長約200公分，體重在100公斤左右。

雖然相比起其他鱷魚，性情較為溫順，但如果受到外界刺激，同樣會有攻擊行為。因此當沒有經驗的村民面對成年暹羅鱷，仍是有一定的危險性。