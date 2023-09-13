美國亞利桑那廠問題多多「很挫敗」 路透：台積電擬在日本擴大設廠

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）多國都積極爭取半導體霸主台積電赴海外設廠，但率先爭取到的美國亞利桑那州，卻因文化與勞力多重問題難以推展。路透社披露，受益於相似文化與豐沛供應鏈資源，台積電對日本熊本廠進度相當滿意，不排除擘建第二處晶圓廠。

路透社引述台積電內部人士指出，美國亞利桑那州廠遭遇重重阻礙，勞動力不足，難以招聘有經驗的員工，從台灣派員過去，又遭遇工會反彈，生產進度不斷推遲，已被迫延後一年至2025年，對此感到相當挫敗。

相較之下，斥資86億美元在日本九州熊本縣打造的廠房，顯得順風順水多了，預計2024年就能投產。事涉敏感，不具名的消息人士透露，台積電對日本廠前景樂觀，有意再蓋一座，加大生產力道，不排除也會製造製程更先進的晶片。

這對日本而言不啻是個好消息。台積電的加持，將為日本晶片製造業注入強心針，有機會重拾往日榮光。在區域競爭日益激烈的情況下，此番投資也有助其發展汽車與電子業。

還是日本好

美國、日本、德國都以數十億美元的補助，捧著大把銀子邀台積電設廠，晶片生產在地化有助降低供應鏈過度集中的風險。內部人士指，台積電還是最鍾愛日本，原因不外乎企業文化相似、政府溝通無礙、補助大方。

亞洲調研機構以賽亞（Isaiah Research）分析師Lucy Chen指出，除了工作文化類似，日本更有著地理位置相近及豐沛產業資源的優勢，如龐大的晶片設備與原料供應網絡。

晶片機台必須在無塵環境中24小時運作，願意長工時賣命、對工作有責任心的日本勞工，想當然耳更容易適應。一名晶片業高層曾說，重啟機器、重新調整太花錢，台積電不會容許。

成本得好好掂量

不過，整體環境不佳，加上營運成本增加，恐會影響台積電的日本投資計畫。台積電支出已從2018年的100億美元膨脹至2022年的360億美元。原本推估在美設廠成本約會高出20%，這算盤也打錯了。根據一名曾聽取台積電高層報告的投資人，在美國該一間晶圓廠，要比在台灣多付出50%的成本。

此外，台積電8月宣布將與德國廠商合力投資110美元的晶圓廠，但德國的工作文化更令人「不敢恭維」。內部人士指，台積電對於德國的長假期與強大工會是否會傷及產能，不是沒有疑慮。