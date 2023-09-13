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【台灣2024總統大選】郭台銘: 副手一定是女性、最晚9/14公布　李紀珠:「不是我哦！」

郭台銘12日晚間走訪台北市南機場夜市前，接受媒體聯訪表示，一定是女性，13、14日就會正式對外公布。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/13 11:34
鴻海集團創辦人郭台銘（前）12日在走訪台北市南機場夜市，被問及副手人選，郭台銘表示，他只能透露肯定是女性。中央社

鴻海集團創辦人郭台銘（前）12日在走訪台北市南機場夜市，被問及副手人選，郭台銘表示，他只能透露肯定是女性。中央社

延伸閱讀: 【台灣2024總統大選】郭台銘: 副手一定是女性、最晚9/14公布

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中選會12日公告，9月13日至17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，各界關注鴻海創辦人郭台銘的副手人選。郭台銘昨(12日) 表示，副手人選一定是女性，13、14日就會正式對外公布。

中選會昨發布總統副總統選舉公告，並將於13日至17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人。外界關注宣布獨立參選總統的郭台銘何時公布副手人選，並前往中選會遞交總統、副總統被連署人申請書

對外傳副手人選為前金管會副主委李紀珠，中央社引述郭台銘12日晚間走訪台北市南機場夜市前，接受媒體聯訪表示，一定是女性，13、14日就會正式對外公布；至於是否14日當天公布，郭台銘則笑笑沒有回應。

TVBS報導，金管會前副主委李紀珠今（13）日也否認副手傳聞稱，「不是我哦！」。

此外，媒體12日還詢問，外傳民眾黨總統參選人柯文哲試圖拉攏國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘，來邊緣化國民黨總統參選人侯友宜。

郭台銘回應，他跟柯文哲、侯友宜都有隨時可以溝通的管道，主流民意大聯盟的構想，三人都有一致的共識，團結才能勝選，但柯文哲、侯友宜都有黨內問題要協調，要耐心等待，主流民意大聯盟沒有要邊緣化任何人，想要的是順從主流民意，造成政權輪替。

媒體追問，最近是否有跟柯文哲、侯友宜聯繫，郭台銘僅表示，「我們溝通無礙」。

對於民進黨總統參選人賴清德12日公布「0到22歲投資未來世代」政見，郭台銘表示，很歡迎賴清德能夠認同他4年前提出的「0到6歲國家養」的政見，但他也要反問執政黨，都已經聽了4年了，為什麼不能直接宣布開始實施，現在才開選舉支票有什麼用，既然認為他的政見好，就立即實施，這對全民更好。

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主流民意大聯盟
郭台銘
柯文哲
侯友宜
副手
連署
李紀珠

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