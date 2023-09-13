手搖飲「龍角Dragon Horn」結合台灣在地食材、3大堅持搖出咖啡茶新風潮

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣街頭處處可見手搖飲店大排長龍，店員一杯杯為消費者遞上消暑的渴望，也一杯杯遞上數百億的年經濟產值。在眾多品牌中，來自鹿港、在文山發跡的「龍角Dragon Horn」異軍突起，創辦人Allie黃沛宸以多年咖啡師的專業深入鑽研手搖飲，將咖啡的濃醇香韻與茶葉的清新淡雅巧妙融合，創造出多款台灣少見的咖啡茶飲品，短時間內便成為政大商圈熱夯飲品。

為了找到好茶葉，龍角創辦人親赴深山了解茶葉摘種與製茶過程。（圖／龍角Dragon Horn）

對於用料非常堅持的Allie，走遍山林尋找各地茶園與小農合作，也研究每一個不同年齡層的喜好，從幼稚園年紀到愛喝茶的長輩，依照不同茶性，從發酵、製茶到烘焙過程不斷嘗試而產出專屬配方、絕佳的茶湯風味，香氣厚實茶韻不苦澀。而咖啡更是堅持手選挑豆、自家烘焙，並只使用七天內現烘的獨家混合咖啡豆。「龍角dragonhorn 」因此驚艷消費者、帶動出令人上癮的咖啡茶新熱潮，近日也運用所長結合在地食材，獲得到國際茶飲文化節的『最佳市場潛力獎』。

「龍角dragonhorn 」獲得到國際茶飲文化節的『最佳市場潛力獎』。（圖／龍角Dragon Horn）

除了風靡年輕人之外，「龍角Dragon Horn」意外也受到許多媽咪族群的喜愛，其中關鍵因素是「只用原型、自製、認證原料」的三大堅持。除了親赴產地了解茶葉製茶過程、定期做農藥檢測、把關SGS品質之外，不使用果糖，桂花、梅子費時燻香與自釀，沒有濃縮汁只用台灣新鮮水果等；固執的老闆連配料也不放過，各種無添加物及ISO22000認證的原料，如小芋圓及仙草，就分別獲得消費者評比第一及清真、HACCP原汁品質認證。

談到許多老饕相當在乎的鮮乳系列則採用市場上唯一65度C的低溫殺菌技術，香濃令人驚艷；而明星招牌飲龍涎凍茶系列，更是針對國人很喜歡的決明子香，復刻出台灣古早味茶的香氣，老少通吃受到不同世代歡迎。網紅的最愛--橙柚青，100%日本靜岡縣真抹茶粉用起來毫不手軟、色澤充滿粉紅泡泡甜蜜感，讓人愛不釋手。

充滿粉紅泡泡的夢幻逸品橙柚青，最受到網紅喜愛。（圖／龍角Dragon Horn）

台灣手搖飲料市場的成功，進一步帶動了全球市場的發展，許多國外創業家紛紛來台探路。龍角Dragon Horn早在2019年已首戰曼哈頓，近來也面對中國、香港、新加坡、英國等眾多海外邀約；同時因為許多粉絲年輕學子有意加盟，龍角因此建構好三大加盟系統：營運、團隊及行銷，從選店、產品、內部訓練、外部營銷到行銷等，將13年的運營經驗完整複製，堅持給消費者無差別體驗。台灣手搖飲品牌已成為市場中不可忽視的產業，並持續成長，預計這股新勢力，將成為台灣經濟不容忽視的力量。