美加軍艦過台灣海峽於南海演習　35共機擾台、部分與山東號海空聯訓

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）美國與加拿大軍艦日前行經台灣海峽，今（13）日於南海舉行聯合演習，展現與盟友合作及對印泰地區的承諾。中共今日則派出35架次共機擾台，其中28架次逾越海峽中線，部分戰機更與山東號航艦實施海空聯訓，台灣國防部表示已做適切應處。

美國勃克級（Arleigh Burke-class）導向飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）和加拿大皇家海軍哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦渥太華號（HMCS Ottawa）本月9日由北向南例行性穿越台灣海峽，兩國海軍曾經於6月執行通過此一敏感水道的聯合任務。

美國軍方今日發布新聞稿指出，強生號與渥太華號正於南海進行演習，該演習名為Noble Wolverine，內容包括船艦編隊行動、小艇操作、直升機甲板起降訓練、水面作戰行動。兩國船艦並與美國的補給油艦育空號（USNS Yukon,T-AO-202）進行海上補給。

強生號指揮官殷凡特（Isaia Infante）指出，兩國海軍在這次演習密切合作，做為一支戰鬥團隊，增強雙方的整合與協調力。他強調，「印太地區的人民與我們共享一個承諾，那就是一個自由與開放的印太地區。我們很高興與所有的盟友合作，一同追求我們共享的目標。」

渥太華號指揮官派契爾（Sam Patchell）則表示，透過持續在印太地區進行演習，加拿大海軍加強與美國等盟友的關係，像這樣的聯合演習使雙方在海上建立互信、相互協調整合。

中國今日也有所動作，台灣國防部今日上午9時40分指出，本日上午6時許起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、蘇愷-30、運-9、運-20、空警-500及無人機等各型機逾35架次出海活動，已有28架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，部分戰機經巴士海峽赴西太平洋與山東號航艦實施海空聯訓。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。