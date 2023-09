首位美國密西根州州長任內訪台灣 魏美桂為半導體晶片製造而來

(台灣英文新聞/李朝儀 綜合報導)美國密西根州州長魏美桂本月11日至12日率團訪台,為該州首位於任內訪問台灣的州長。她今(13)日指出訪台灣是為了將半導體晶片製造業帶回密西根州,讓2021年該州汽車業因缺晶片而停擺的往事不再重演。

外交部今日發布新聞稿指出,外交部政務次長李淳於9月11日晚宴款待美國密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)訪問團一行10人。魏美桂州長是密西根州首位在任內訪台的州長,外交部表達誠摯歡迎。

李淳表示,台美雙方互為理念相近的重要夥伴,共享民主自由價值,我國與密西根州互動至為密切,雙方於今(112)年5月簽署經濟合作瞭解備忘錄,強化在半導體、電動車及人工智能等高科技領域的合作,並鼓勵雙方產學各界共同打造具韌性的供應鏈;我方期盼與密州持續增進交流,深化在教育、經貿、科技等各面向的夥伴關係。

魏美桂則感謝我國政府熱忱接待,表示密西根州珍視與台灣的夥伴關係,此行率領經貿官員訪台,盼強化該州與我國政府及企業界交流,深入瞭解台灣的經貿實力、創新力及產業環境,期待未來持續深化與台灣的互動,攜手促進雙方的供應鏈韌性。

外交部指出,台灣與密西根州互為重要經貿夥伴,此行將有助強化雙方政府與產業界的相互瞭解,共同探究進一步提升合作的機會,深化雙方互利互惠的夥伴關係。

魏美桂返回密西根州後,也於今天在推特上發文談及訪台一事。她指出,2021年時,密西根汽車廠因為海外製造商無法生產半導體晶片而姓入停擺,這也是她前往台灣這個世界主要半導體晶片樞紐的原因,她要將晶片製造業帶回密西根州,讓這種情況不再發生。

In 2021, Michigan's automotive assembly lines came to a halt because overseas manufacturers couldn’t produce semiconductor chips.



That’s why I went to Taiwan – a major semiconductor chip hub in the world – to bring manufacturing back to Michigan so that never happens again.