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首位美國密西根州州長任內訪台灣 魏美桂為半導體晶片製造而來

By 李朝儀, 台灣英文新聞－記者
2023/09/13 09:39
美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）９月率團訪問台灣（圖／外交部提供）

美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）９月率團訪問台灣（圖／外交部提供）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）美國密西根州州長魏美桂本月11日至12日率團訪台，為該州首位於任內訪問台灣的州長。她今（13）日指出訪台灣是為了將半導體晶片製造業帶回密西根州，讓2021年該州汽車業因缺晶片而停擺的往事不再重演。

外交部今日發布新聞稿指出，外交部政務次長李淳於9月11日晚宴款待美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）訪問團一行10人。魏美桂州長是密西根州首位在任內訪台的州長，外交部表達誠摯歡迎。

李淳表示，台美雙方互為理念相近的重要夥伴，共享民主自由價值，我國與密西根州互動至為密切，雙方於今（112）年5月簽署經濟合作瞭解備忘錄，強化在半導體、電動車及人工智能等高科技領域的合作，並鼓勵雙方產學各界共同打造具韌性的供應鏈；我方期盼與密州持續增進交流，深化在教育、經貿、科技等各面向的夥伴關係。

魏美桂則感謝我國政府熱忱接待，表示密西根州珍視與台灣的夥伴關係，此行率領經貿官員訪台，盼強化該州與我國政府及企業界交流，深入瞭解台灣的經貿實力、創新力及產業環境，期待未來持續深化與台灣的互動，攜手促進雙方的供應鏈韌性。

外交部指出，台灣與密西根州互為重要經貿夥伴，此行將有助強化雙方政府與產業界的相互瞭解，共同探究進一步提升合作的機會，深化雙方互利互惠的夥伴關係。

魏美桂返回密西根州後，也於今天在推特上發文談及訪台一事。她指出，2021年時，密西根汽車廠因為海外製造商無法生產半導體晶片而姓入停擺，這也是她前往台灣這個世界主要半導體晶片樞紐的原因，她要將晶片製造業帶回密西根州，讓這種情況不再發生。

外交部政務次長李淳於9月11日晚宴款待美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）訪問團一行10人。魏美桂州長是密西根州首位在任內訪台的州長，外交部表達誠摯歡迎。

李政務次長表示，台美雙方互為理念相近的重要夥伴，共享民主自由價值，我國與密西根州互動至為密切，雙方於今（112）年5月簽署經濟合作瞭解備忘錄，強化在半導體、電動車及人工智能等高科技領域的合作，並鼓勵雙方產學各界共同打造具韌性的供應鏈；我方期盼與密州持續增進交流，深化在教育、經貿、科技等各面向的夥伴關係。

魏美桂州長感謝我國政府熱忱接待，表示密西根州珍視與台灣的夥伴關係，此行率領經貿官員訪台，盼強化該州與我國政府及企業界交流，深入瞭解台灣的經貿實力、創新力及產業環境，期待未來持續深化與台灣的互動，攜手促進雙方的供應鏈韌性。

台灣與密西根州互為重要經貿夥伴，此行將有助強化雙方政府與產業界的相互瞭解，共同探究進一步提升合作的機會，深化雙方互利互惠的夥伴關係。
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密西根州
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