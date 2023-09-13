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利比亞逾5300死萬人失蹤 專家：當局無視風暴、潰堤警告未提前疏散

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/13 13:36
衛星照片顯示，遭受洪水衝擊的德納是一片狼藉。（圖／路透社）

衛星照片顯示，遭受洪水衝擊的德納是一片狼藉。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）風暴「丹尼爾」席捲北非國家利比亞，東部城市德納2座大壩潰堤導致4分之1城市面積毀損，當地死亡人數已逾5,300人。智庫專家指出，當局對大壩及風暴的警告視而不見，以致沒有提前應對加劇災情慘況。

相關閱讀：利比亞暴雨潰堤恐釀2000死數千失蹤 東西政府割據成救災挑戰

德納市4分之1面積消失 死亡逾5300人、上看1萬人

自德納市（Derna）返回的緊急事務委員會委員、民航部長契奇歐華特（Hichem Chkiouat）向路透社表示，當地屍橫遍野，至少發現上千具遺體，整座城市有25％的面積已經消失，許多建築物都已倒塌。他後又向半島電視台表示，預估全國死亡人數將超過2500人，通報的失蹤人數正持續攀升。

衛報報導，東部政府發言人阿布-拉穆沙（Mohammed Abu-Lamousha）昨（12）日晚間向國營媒體表示，德納逾5,300人死亡；另一位官員阿卡拉茲（Tariq al-Kharraz）則說，整個居民區都被沖毀，許多屍體都被沖到海裡。

阿卡拉茲還提到，數百具屍體堆疊在墓地裡，倖存者幾乎無法辨認出罹難者的身分。他預估，死亡人數將超過1萬人。

世界衛生組織（World Health Organization）利比亞通訊官員艾沙赫比（Rami Elshaheibi）形容德爾納的情形「災難性得令人難以理解」。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）利比亞代表團團長拉瑪丹（Tamer Ramadan）則表示，實際死亡人數可能加倍，「我們可以從獨立的消息來源證實，失蹤人數已達上萬人。」

利比亞逾5300死萬人失蹤 專家：當局無視風暴、潰堤警告未提前疏散
衛星照片顯示，德納市的部分街區，在洪水過後毀損嚴重。（圖／路透社）

工程師曾示警潰堤水壩 疏於提前應對加劇事故嚴重程度

報導指出，在災難發生之前，工程師們曾就本次決堤的水壩提出風險警告，並指出強化鞏固的必要性。利比亞的黎波里智庫「沙迪克研究所」（Sadeq Institute）主任戈馬蒂（Anas El Gomati）認為，有必要進行政治調查。

戈馬蒂指出，北非不能倖免於氣候變遷影響，但這也與腐敗及無能有關。摩洛哥強震是分秒之間的事情，但在利比亞，關於對這場風暴有諸多警告，但德納市卻沒有任何疏散措施，以致現在4分之1的人口被洪水淹沒。

一份於2022年發表的學術期刊曾警告，若類似於1959年的洪水再度發生，「很可能導致兩座水壩中的一坍塌，使山谷居民及德納市因轟水的高風險而變得脆弱。」

位於地中海南岸的利比亞，石油資源豐富，自2011年發生革命後，一直處於內鬨、腐敗及外來干涉的混亂與困擾之中。當前該國由東西政府分別控制，包括由聯合國斡旋成立、受國際認可的西政府，及控制東部地區的東政府。政府對國內的道路及公共服務的投資不斷減少，對私營企業的監管也微乎其微。

德納市曾被伊斯蘭激進組織控制數年，直到2019年才由東政府接管。
利比亞
災情
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