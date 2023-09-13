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服務所有廠牌電動車！台灣水泥Atlante再獲歐盟17億元挹注　歐洲四國將建1800個充電點

台泥表示，Atlante此次提出「Atlante4All」計畫，預計在歐洲建置407座充電站，其中義大利153個、法國126個，西班牙95個，以及葡萄牙33個。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/13 09:11
台泥企業團歐洲子公司 NHOA 旗下Atlante獲歐盟17億元挹注，將在歐洲四國建1800個充電點。(照片來源：台泥提供)

台泥企業團歐洲子公司 NHOA 旗下Atlante獲歐盟17億元挹注，將在歐洲四國建1800個充電點。(照片來源：台泥提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）歐盟議會拍板2035年禁售燃油車，不只車廠須加速轉型腳步，電動車充電市場需求也大幅躍升，台泥企業團歐洲子公司 NHOA 旗下、專責發展電動車快充基礎設施的Atlante公司，繼2022年9月Atlante取得「歐洲設施連接基金」(CEF Fund)2300 萬歐元資助，昨(12)日宣布再受歐盟青睞，獲得4990萬歐元的資助，總計兩年取得7300萬歐元約新台幣25億元挹注。

Atlante執行長Stefano Terranova強調，Atlante正積極推動歐洲能源轉型。歐盟和整個世界應該奔跑，而不只是走向永續運輸。他們比以往任何時候都更有決心迎接挑戰，為下一代提供更美好的世界。

台泥董事長張安平指出，Atlante積極布建結合儲能的純綠電充電網絡，正契合台泥積極參與全球能源轉型的目標。

台泥表示，自Atlante取得「歐洲設施連接基金」(CEF Fund)2300 萬歐元資助，於歐洲四國興建215個純綠電充電點，此次提出「Atlante4All」計畫，預計在歐洲建置407座充電站，其中義大利153個、法國126個，西班牙95個，以及葡萄牙33個。這407座充電站預計裝設超過1000支以上快充樁，提供1800個充電點(註:歐洲的CHARGING SPOT意謂在一個車位上可能有不只一種功率的充電槍服務)，並服務所有廠牌電動車都能充電。

台泥指出，「Atlante4All」計畫還獲得法國存託銀行（CDC）的支持，提供額外約新台幣7億的資金。來自歐盟的17億及CDC 7億的資助，有助於實現Atlante到2030年資助計劃目標之一，也就是每年資本支出的30%來自於公部門資助和其他資助計劃。

目前公路運輸佔歐盟碳排放量的70%，加上歐盟的目標是希望2050年將公路運輸排放減少90%，因此歐盟迫切需要加速朝向綠色運輸轉型。Atlante預計旗下的快充點將位於全歐交通網絡 (TEN-T) 沿線、停車場和城市中心點。所有快充充電站 100% 綠電供電，並且全部採用模組化設計，搭配儲能系統，有效管理離尖峰充電以及太陽能發電。台泥指出，待「Atlante4All」充電建置計畫一旦完成，這些結合儲能的充電點將與國家電網充分整合，創建全球最大的虛擬發電廠之一。
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更新時間 : 2023-09-13 14:59 GMT+08:00

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