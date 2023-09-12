JR東日本大飯店台北 HAYASE日本料理攜手浦霞酒造「美酒佳餚會」

位於JR東日本大飯店台北B1樓的「HAYASE日本料理」 即將舉辦一系列令人期待的「美酒佳餚會」。首場盛會將於10月2 0日與日本宮城縣佐浦家族經營的浦霞酒造攜手合作， 為美食愛好者帶來精彩絕倫的「浦霞美酒佳餚會」， 此次活動將於晚餐時段舉行，以品評5款日本清酒為主軸。

「HAYASE日本料理」 一直以來為宮城縣仙台大都會飯店旗下的瑰寶， 擁有三十年的優秀歷史。位於JR東日本大飯店台北B1的HAYA SE日本料理餐廳由日籍料理長郡司行雄（Yukio Gunji）精心掌握，秉持著正統的懷石料理傳統， 為食客呈現一場精緻的美食之旅。餐廳以城堡小鎮仙台為主題， 門前的複刻日本戰國時期武將「伊達 政宗」盔甲裝飾更為餐廳增添了歷史與藝術的氛圍。 在內部環境方面，餐廳充滿特色，擁有懷石料理區、 割烹用餐櫃枱區以及鐵板燒用餐區等。尤其值得一提的是割烹用餐櫃 枱區，讓食客近距離欣賞主廚團隊的藝術烹飪技巧。

此次活動將是「HAYASE日本料理」首度與日本酒酒造「浦霞」 攜手合作，一同舉辦的餐酒盛宴。浦霞酒造成立於1724年， 名稱寓意著「霧色朦朧的海灣」，酒造所在地鹽釜市，正對太平洋， 風景如畫。其優雅吟釀的特點，以及受到鹽釜神社神明供奉的神酒， 使得「浦霞」成為一份兼具歷史與美味的佳釀。第13代家主佐浦弘 一將以自己的經驗和專業，親臨主持此次活動， 與賓客分享浦霞酒造的歷史背景和清酒文化。

「浦霞美酒佳餚會」將舉辦於10月20日， 主持的佳宴將品飲精選的5款日本清酒，包括「浦霞純米吟醸№12 」，香氣清新如麝香酒，口感輕盈細膩；經典款「浦霞禪純米吟醸」 曾獲得全米日本酒歡評會吟釀酒部門的金賞，散發著蜜瓜香氣， 入口清爽柔滑；「浦霞特別純米冷卸」則兼具濃郁香氣和豐富旨味； 「浦霞辛口本醸造」是日本全國燗酒大賽的金賞酒， 清新芳香且帶有草莓和果實氣息；最後，「浦霞梅酒12度」 帶來內斂的甘甜和恰到好處的舒適酸味。

餐酒搭配方面，郡司料理長以宮城當地食材巧妙搭配各款清酒， 帶來前菜八品的絕佳開胃享受，還有宮城縣的鮮美產物如殻牡蠣、 銀鱈魚、甜蝦等的美味創作。晚宴將總共呈現9道菜品， 每一道均與精選的酒款相得益彰。此外， 當日將特別推出酒造家主的隱藏酒款，為賓客帶來驚喜的饗宴體驗。 晚宴參加費用為每席6,000元，並另加10%服務費。 座席數量有限，訂位專線：(02)7750-0932，另有「 浦霞美酒佳餚會」住宿專案，入住行政客房含兩席餐酒會晚宴、 翌日鉑麗安自助式早餐及行政酒廊禮遇，專案價19,000元起。